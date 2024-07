Un Posto al Sole Anticipazioni 23 luglio 2024: Un evento inaspettato riavvicina Nunzio e Rossella

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 23 luglio 2024 vedremo che Nunzio e Rossella si riavvicineranno e dovranno fare i conti con i loro sentimenti mai del tutto scomparsi. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 23 luglio 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Nunzio e Rossella si troveranno ad affrontare, di nuovo, il loro sentimenti mai del tutto sopiti. Un inaspettato evento finirà per farli riavvicinare e potrebbe portarli a capire di essere ancora molto innamorati l’uno dell’altra. Intanto Guido continuerà a pensare che il suo matrimonio con Mariella sia ormai al capolinea mentre l’Altieri spererà di distrarsi durante la vacanza che ha deciso di fare con Lollo e Bice. Rosa accetterà l’invito di Marika ma una volta al mare capiranno di non essere solo loro tre.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Nunzio e Rossella inaspettatamente vicini

Tra Nunzio e Rossella sembrava ormai tutto finito. I due si sono allontanati dopo l’incidente di Diana e per il loro amore pareva essere ormai arrivata la parola fine. Ma qualcosa sta per cambiare. Un evento improvviso finirà per riavvicinarli e per metterli davanti ai loro sentimenti mai del tutto sopiti. I due ragazzi dovranno accettare di non aver risolto ancora la loro situazione e forse stavolta comprenderanno di doverne parlare faccia a faccia, senza più aspettare.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Video Riassunto puntata del 23 luglio 2024

Guarda il video riassunto della puntata di Un Posto al Sole in onda il 23 luglio 2024 su Rai3 e poi continua a leggere le anticipazioni complete dell'episodio della Soap.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Guido è convinto che con Mariella sia tutto finito

Mariella ha preso una decisione drastica e ha salutato Guido. L’Altieri ha deciso di fare una vacanza senza suo marito e di partire con Lollo e Bice, alla ricerca di pace e serenità. Mentre lei cercherà di godersi il momento ma soprattutto di non pensare a quello che sta succedendo nella sua casa e nel suo matrimonio, Guido comincerà a pensare che la partenza della moglie abbia sancito, definitivamente, la loro separazione. Il Del Bue si rivelerà molto poco fiducioso che la situazione possa migliorare e né Silvia né Michele riusciranno, con i loro consigli, a rasserenare il vigile. Che sia davvero arrivato il momento di dire la parola fine?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Rosa e Manuel sconvolti da un inaspettato incontro

Manuel ha convinto Rosa a partire per le vacanze con Marika ma il loro arrivo al mare nasconderà una brutta sorpresa. Mamma e figlio si renderanno conto di non essere solo loro tre a prendersi qualche giorno di riposo ma scopriranno che Marika ha invitato il suo nuovo compagno a passare del tempo con loro. Ma quello che potrebbe renderli ancora più nervosi potrebbe essere l’identità di questo terzo ospite. Secondo le Anticipazioni di Un Posto al Sole l’uomo potrebbe essere un pericolo per la Picariello.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 22 al 26 luglio 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.