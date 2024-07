Beautiful, Anticipazioni Puntata del 14 luglio 2024: Liam teme di aver perso per sempre suo padre!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda il 14 luglio 2024. Nell’episodio della Soap di Canale5 vedremo che Liam avrà paura che Sheila abbia stregato Bill e che suo padre sia ormai irrecuperabile.

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 14 luglio 2024, alle ore 14.00, a casa di Hope e Liam continuerà a respirarsi un’aria molto pesante e tesa. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che lo Spencer cercherà di rincuorare la moglie e di spingerla a non abbattersi. Douglas tornerà presto a casa e saranno finalmente felici. Il ragazzo sarà però tormentato da un pensiero, che non smette di bussargli in testa. Avrà infatti paura di aver perduto per sempre suo padre e tutto per causa di Sheila, che è ormai diventata la padrona di Villa Spencer e sembra essere l’unica donna che il magnate vuole al suo fianco.

Anticipazioni Beautiful: Hope in crisi!

Thomas è alla riscossa e intende tornare a lavorare alla Forrester e accanto a Hope, il prima possibile. La notizia della crisi in cui è caduta la Hope for the Future e la probabile chiusura della collezione, hanno scosso la Logan e l’hanno portata a riflettere se sia il caso o meno di cedere e di permettere al suo ex di ritornare a essere il suo lead designer. La ragazza non ha ancora preso la sua decisione ma dovrà farlo molto presto, visto che Steffy non può più aspettare. La bionda dovrà però vincere le rimostranze di Liam che non si fida del Forrester e certamente non accetterà che sua moglie lo abbia vicino.

Beautiful Anticipazioni: Liam rincuora Hope ma…

Hope è consapevole che Liam non andrà mai d’accordo con Thomas e che si opporrà all’idea che lei torni a lavorare con lui. Spererà però di poterlo rassicurare, qualora lei decida di riassumere il Forrester. Intanto però ringrazierà il marito per il suo sostengo. Lo Spencer non smetterà di rincuorarla e di dirle che presto Douglas tornerà a casa da loro e saranno di nuovo la famiglia felice di un tempo. Il ragazzo sarà però tormentato da altri pensieri che continueranno a bussare nella sua testa e che lo porteranno ad avere paura per il suo futuro e per quello di suo padre.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Liam ha paura di perdere suo padre

A tormentare Liam sarà il pensiero di suo padre e del suo rapporto con Sheila. Lo Spencer junior non riuscirà ancora a capire come la Carter sia riuscita a fare il lavaggio del cervello al suo papà e come abbia potuto cancellare tutti i progressi che lui ha fatto con la sua famiglia. Il giovane avrà paura che Bill sia ormai perso e sia talmente tanto legato alla pazza da dimenticare i valori dell’amore e della famiglia. Liam spererà di poter fare qualcosa e magari di convincere il magnate a fare un passo indietro. Intanto Sheila farà ritorno a casa di Bill. Lo Spencer sarà piuttosto irritato con lei per averla aspettata così a lungo e le domanderà dove fosse finita. La Carter non gli potrà certo dire di essersi intrattenuta a casa di Deacon e di averlo baciato. Il suo tradimento non dovrà mai essere scoperto, altrimenti finirà nei guai... e seri!

