Beautiful, Anticipazioni Puntate del 20 luglio 2024: Thomas torna in pista!

Nelle puntate di Beautiful in onda su Canale5 il 20 luglio 2024, Hope rivelerà di aver preso la sua decisione definitiva, ovvero riassumere Thomas. Douglas sarà fiero di lei mentre Liam... Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame degli episodi della Soap.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nelle puntate in onda il 20 luglio 2024, alle ore 13.50 su Canale5, Hope prenderà la sua decisione definitiva. Nonostante la conversazione avuta con Liam, la Logan sceglierà di non rinunciare alla sua collezione e alla sua carriera e informerà tutti di rivolere Thomas alla Forrester, come suo stilista. Taylor, Douglas e Steffy saranno molto contenti e stavolta pure Brooke non storcerà il naso, convinta che la figlia stia prendendo la strada giusta per migliorare la situazione e per rendere roseo il suo futuro. Il Forrester ringrazierà per questa grande opportunità e dimostrazione di fiducia e prometterà di mantenere la parola data, ovvero di non rendere le cose mai più complicate con azioni scellerate. Si dedicherà solo al lavoro e al bene dell’azienda e della Hope for the Future.

Anticipazioni Beautiful: Hope prende la sua decisione definitiva

Hope è crollata e ha deciso di prendere in considerazione di dare un’altra opportunità a Thomas. Liam l’ha implorata di non farlo ma lei, dopo avergli apparentemente dato retta, ha deciso di provare a fare quel passo che le fa tanto paura. La Logan sa che solo il Forrester è in grado di salvare la sua collezione e per questo motivo non troverà altra soluzione che riammetterlo a lavorare con lei in azienda, per risollevare le sorti della sua collezione ed evitare altre perdite alla Forrester Creations. Hope si preparerà a rivelare la sua decisione a tutti, lo stilista compreso, conscia di dover presto affrontare suo marito, che non sarà per nulla contento del risolvo che ha prenderà questa situazione.

Beautiful Anticipazioni: Hope rende felice Douglas, Taylor e Steffy

Hope rivelerà di aver deciso di dare una possibilità a Thomas e gli assegnerà di nuovo il ruolo di lead designer. Il ragazzo ne sarà felicissimo ma più di lui lo sarà Douglas. Il bambino abbraccerà la sua mamma ora finalmente certo che i suoi genitori riusciranno a mettere da parte le divergenze e ritrovare la sintonia che manca da troppo tempo nella loro famiglia. Della scelta di Hope saranno fiere pure Steffy e Taylor, che hanno spinto la Logan a dare ancora fiducia allo stilista ma anche Brooke. Thomas ha parlato a lungo con la donna e le ha chiesto scusa per quello che ha combinato e sembrerà che la bionda lo abbia perdonato e gli abbia dato la possibilità di dimostrare di essere un uomo cambiato. Ovviamente l’intento dell’ex moglie di Ridge è quello di dare una mano a sua figlia e di non farle perdere la sua preziosa e amata linea.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Liam sarà una furia

La decisione di Hope non renderà per nulla contento Liam. Lo Spencer ha già dichiarato di non poter perdonare Thomas e di non volerlo vedere accanto alla moglie ma lei non ha potuto e voluto dargli retta, la sua collezione è troppo importante per fermarsi davanti a queste cose. Lo Spencer non prenderà per nulla bene questa novità e lo vedremo discutere con la consorte e non trovare, purtroppo per loro, una spiegazione valida al fatto che Hope abbia concesso un’altra chance all’uomo che più di tutti ha fatto del male alla loro famiglia. E le discussioni tra i due finiranno per creare una grande frattura e nuovi avvilenti problemi che porteranno, ve lo anticipiamo, a colpi di scena inaspettati.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.