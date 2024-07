Beautiful, Anticipazioni Puntata del 15 luglio 2024: Bill minaccia Sheila. Se lo tradirà, lui la distruggerà!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda il 15 luglio 2024. Nell’episodio della Soap di Canale5 vedremo che Bill intimerà a Sheila di non tradirlo mai altrimenti assaggerà la sua vendetta.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 15 luglio 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Bill metterà le cose in chiaro con Sheila e lo farà con una poco velata minaccia. Nell’episodio della Soap lo Spencer riferirà alla sua compagna di non poter mai e poi mai sopportare un tradimento. Il magnate la metterà in guardia dal voltargli le spalle e dal fare il gioco sporco altrimenti la sua ira si scatenerà, senza remore e senza controllo. Sheila si affretterà a rassicurarlo ma in realtà capirà di essersi messa lei stessa nei guai. La sua visita a Deacon e il loro bacio rischiano di causarle grandi e gravi ripercussioni.

Anticipazioni Beautiful: Bill infastidito dal ritardo di Sheila

Sheila si è messa nei guai e lo ha capito immediatamente appena rientrata a casa. Bill la stava aspettando e con una grande ansia. Dollar Bill, molto infastidito per il suo ritardo, ha cominciato a indagare su dove fosse finita e perché abbia impiegato più del previsto a rientrare alla Villa. La Carter non ha potuto certo rivelargli di aver fatto visita a Deacon e di aver passato dei momenti magici con lui. Si è limitata a rispondergli di aver fatto diversi giri in città, per sbrigare alcune sue personali faccende. Questa spiegazione non è però servita a calmare l’ira di Bill, che comincerà a tirar fuori le minacce.

Beautiful Anticipazioni: Bill minaccia Sheila di non tradirlo

Il ritardo di Sheila non è piaciuto per nulla a Bill e il magnate si lascerà andare a uno sfogo molto pericoloso. Lo Spencer metterà in guardia la sua compagna e le intimerà di non provare mai e poi mai a fregarlo, a fare il doppio gioco e a tradirlo. Dollar Bill non è un uomo che perdona i voltafaccia o le pugnalate alle spalle e se mai dovesse succedere, tra loro non solo non ci sarebbe più nulla ma lui gliela farebbe pagare… e sarebbe la fine. Bill si augurerà che la rossa abbia capito e che non faccia mai nulla del genere e la Carter si affretterà a rincuorarlo ancora e a promettergli amore eterno, anche se inizierà ad avere molta paura per la sua incolumità.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Sheila finirà per scatenare l’ira di Bill?

Sheila riuscirà a calmare Bill e a rassicurarlo di pensare solo a lui e di amare solo lui. Si tratta però di una bugia e la Carter ne è più che consapevole. La rossa spererà che il suo incontro con Deacon non venga mai scoperto e che lo Sharpe mantenga la sua promessa di non dire a nessuno che lei è tornata da lui, gli ha rivelato il suo amore, lo ha baciato e gli ha persino confessato di sentirsi in gabbia con lo Spencer. Se tutte queste informazioni dovessero essere svelate, lei rischierebbe grosso e potrebbe addirittura finire nuovamente in prigione.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.