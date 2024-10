Beautiful Anticipazioni Puntate dal 14 al 19 ottobre 2024: Taylor e Brooke in crisi a causa della confessione di Steffy

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Trame delle puntate di Beautiful in onda su Canale5 dal 14 al 19 ottobre 2024, alle ore 13.45 dal lunedì al sabato. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap.

Guarda qui sotto il video riassunto delle puntate della Soap in onda su Canale5 dal 14 al 19 ottobre 2024 e poi leggi le Anticipazioni Complete episodio per episodio.

Puntata in onda Lunedì 14 ottobre 2024

Hope reagisce con fastidio e con forza alle accuse di Steffy e nega con forza di essere attratta da Thomas. La Logan non può però accettare che suo marito la spinga ad allontanare il Forrester per via della sua gelosia e della sua preoccupazione. La ragazza non può chiudere la sua collaborazione con lo stilista, non ora che la sua linea sta tornando a essere un successo, come ha sempre desiderato. E non solo, la figlia di Brooke non può staccarsi per sempre il padre di Douglas, suo figlio adottivo. Liam deve quindi cominciare a mettersi l’anima in pace. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 14 ottobre 2024

Puntata in onda Martedì 15 ottobre 2024

Steffy rivela a Finn di aver confessato a Liam i suoi dubbi su Hope. Il dottore teme che l’intervento della moglie possa causare problemi tra il matrimonio della Logan con lo Spencer ma la Forrester è certa di aver fatto la scelta giusta per proteggere suo fratello e l’azienda. Intanto Brooke e Taylor pranzano a Il Giardino e la Hayes torna all’attacco prima con la bionda, che spinge verso Deacon ma senza risultati, poi con lo Sharpe. L’ex barista si accorge che la Hayes è più cupa del solito e comprende che forse la sua insistenza è dovuta al suo desiderio di avere campo libero con Ridge. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 15 ottobre 2024

Puntata in onda Mercoledì 16 ottobre 2024

Brooke arriva alla Forrester Creations e trova Ridge in stanza insieme a Steffy, Eric e RJ. Il Forrester cerca di convincere il figlio a tornare a lavorare per l’azienda di moda ma il ragazzo ribadisce di non volersi occupare degli affari di famiglia. Nonostante l’ennesimo rifiuto del suo rampollo più giovane, lo stilista non si perde d’animo e festeggia con gioia la reunion dei suoi cari, stavolta unita per davvero. Più tardi Hope affronta Liam e spera che il ragazzo si sia convinto che lei ama solo lui e la loro famiglia. Ma lo Spencer è ancora molto incerto. La Logan decide di aggredire Steffy, per lei la causa dei dubbi del marito. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 16 ottobre 2024

Puntata in onda Giovedì 17 ottobre 2024

Hope è furiosa contro Steffy e, arrivata alla Forrester, l’accusa di essersi messa in mezzo al suo matrimonio e di averlo fatto apposta. La Logan è arrabbiata come non mai e nega con forza i dubbi della Forrester. La figlia di Ridge non si lascia però impressionare e ribadisce alla sorellastra di aver agito per il bene di tutta la loro famiglia, principalmente per suo fratello, e le intima di stare in guardia. Non le permetterà di rovinare i progressi che ha fatto Thomas per recuperare la sua stabilità mentale. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 17 ottobre 2024

Puntata in onda Venerdì 18 ottobre 2024

Hope è in collera con Steffy e corre a raccontare tutto a sua madre. Brooke è furiosa con Steffy e si indigna contro di lei perché si è messa in mezzo. La Logan senior riesce però a far confessare alla figlia la verità e scopre che i dubbi della Forrester corrispondono al vero. La sua bambina prova davvero attrazione per Thomas. La designer giura alla mamma di combattere questi strani sentimenti e le assicura che quello che sente per il suo stilista è imparagonabile al profondo amore che nutre per Liam. Intanto Ridge e Taylor si trovano a parlare della situazione che si è creata tra loro e il Forrester ammette di essersi sentito messo da parte dalle sue due donne e di esserci pure rimasto male. La Hayes accusa il colpo ma non può controbattere pienamente a causa dell’arrivo di Steffy, che rivela ai suoi genitori di aver rivelato a Liam i suoi dubbi sulla moglie. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 18 ottobre 2024

Puntata in onda Sabato 19 ottobre 2024

Dopo quanto accaduto, tutti sono preoccupati per il matrimonio tra Liam e Hope ma anche per la serenità delle famiglie e dell’azienda. Brooke si dirige nello studio di Taylor per chiederle di intervenire – in nome della loro amicizia – per convincere Steffy a ritrattare quanto detto a Liam su Hope. La Hayes non sembra disposta ad aiutarla e l’amicizia tra le due donne sembra più che mai incrinata. Intanto, alla Forrester, Eric, Carter e Ridge discutono sull’organizzazione del grande evento stampa per presentare la nuova collezione della Hope for the Future, che si terrà a breve a Roma. C’è grande euforia per questa novità ma anche preoccupazione visto che Thomas e Hope dovranno continuare a lavorare fianco a fianco e sotto una grande pressione.

Deacon è in ansia per la figlia e glielo rivela quando lei va a trovarlo al ristorante per rivelargli del suo imminente viaggio a Roma. La Logan cerca di rassicurare il padre e gli confida di avere con Thomas solo un rapporto professionale e che il Forrester le ha dimostrato di essere cambiato totalmente. Taylor e Brooke continuano a discutere sull’intromissione di Steffy, che ha voluto difendere suo fratello. La rivalità tra le due donne riaffiora drammaticamente anche se il tema del loro contendere sono i loro figli e non Ridge. Prima che la situazione degeneri, Brooke decide di andarsene e di tornare in ufficio, dove trova Ridge impegnato in una conversazione con Eric.

La conversazione tra Eric e Ridge riguarda Brooke. Il Forrester senior spinge il figlio a riconciliarsi con la sua ex, a cui è ancora chiaramente ancora legato. Questo sarà ancora più palese quando Brooke e Ridge rimarranno soli e tra i due rischierà di scatenarsi la passione. Taylor intanto torna a Il Giardino e prova a convincere ancora una volta Deacon a riprovarci con la madre di sua figlia. La dottoressa usa tutte le sue armi da psichiatra per spingere lo Sharpe a rompere gli indugi e gli confessa di essere sicura che l’unione tra lui e Brooke riuscirà a eliminare la rivalità tossica che si è creata tra loro per via di Ridge. Stavolta però la dottoressa ammette che una parte del suo piano prevede il suo ritorno accanto al padre dei suoi figli, che non ha mai smesso di amare neanche per un secondo. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 19 ottobre 2024

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.