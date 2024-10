Beautiful, Anticipazioni Puntata del 14 ottobre 2024: Hope si rifiuta di allontanare Thomas. Liam deve rassegnarsi!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda il 14 ottobre 2024 su Canale5. Nell'episodio della Soap, Liam chiede a Hope di allontanare per sempre Thomas ma lei non potrà farlo per via del suo lavoro ma soprattutto per Douglas.

Nella puntata di Beautiful in onda il 14 ottobre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Hope si giustificherà con Liam e cercherà di convincere il marito a non aver paura del suo rapporto con Thomas. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Logan spererà che il suo consorte ritrovi la calma ma non riuscirà neanche un po’ a convincerlo. Lo Spencer pretenderà che la ragazza si allontani immediatamente dal suo stilista e smetta di passare così tanto tempo con lui. Hope non potrà però accontentarlo. Non solo non potrà rinunciare al suo sostegno nel lavoro – con lui sta risollevando le sorti della Hope for the Future – ma non potrà nemmeno chiudere definitivamente la loro relazione per via di Douglas, il loro bambino. Il figlio di Bill dovrà rassegnarsi e subito.

Beautiful Anticipazioni: Hope si difende dalle accuse di Steffy

Steffy ha rivelato a Liam la verità ovvero gli ha confessato tutti i suoi dubbi su Hope. La Forrester non ha più sopportato che il suo ex marito se la prendesse con suo fratello, stavolta innocente e incolpevole della situazione strana che si è creata in famiglia. Lo Spencer ha fatto fatica a crederle ma poi, dopo averci ragionato per un po’, ha deciso di affrontare la consorte e di dirle quello che la madre di Kelly pensa di lei. Hope ha reagito con ira davanti alle accuse di Steffy ma anche di Liam e si è immediatamente messa sulla difensiva, assicurando al marito che nulla è come sembra… ma non è proprio così.

Anticipazioni Beautiful: Hope giura a Liam di amare solo lui ma…

Hope è furiosa. Le accuse di Steffy fanno male – e hanno pure colto nel segno – ma lei non può permettere che il tarlo del dubbio coinvolga Liam così tanto da farlo sospettare della sua sincerità e della sua fedeltà. La Logan rassicurerà il marito con parole d’amore e con dichiarazioni romantiche e tenterà di fargli passare ogni tipo di paura. La ragazza gli confermerà di amare lui e solo lui e di volersi occupare della loro famiglia al più presto. Il ragazzo dovrà solo avere ancora un po’ di pazienza, il tempo che la nuova collezione della Hope for The Future venga consegnata e che tutto vada per il meglio. Ma Liam non potrà più aspettare e fare una richiesta molto dura alla consorte.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Liam chiede a Hope di allontanare Thomas ma lei non può farlo

Liam chiederà a Hope di allontanare, seduta stante, Thomas. Lo Spencer vorrà che la consorte si liberi del pericoloso Forrester e che non rischi di mettere più in allarme né lui né nessuno della loro famiglia. Solo così i suoi dubbi – e quelli di Steffy – verranno eliminati. Ma Hope non potrà fare quello che il marito le chiede, non adesso e anzi non potrà farlo mai. La Logan non vorrà rinunciare al suo intelligente e arguto stilista, l’unico in grado di capire al volo il suo estro creativo e la sola persona e rendere la sua collezione un vero successo. La giovane non sarà mai disposta a rinunciare al suo lavoro e alla sua carriera ma non riuscirà neanche più a creare problemi a Douglas. Hope farà capire a Liam di non potersi allontanare per sempre da Thomas anche anzi soprattutto per Douglas, il figlio che lei sta crescendo con il rampollo di Ridge, che si sta dimostrando un padre molto attento e affettuoso. Il bambino non dovrà essere di nuovo messo in condizioni di scegliere con chi stare ed è necessario che tutti lo capiscano, pure lui. Liam dovrà quindi farsene una ragione: Thomas Forrester farà sempre parte della loro vita, in un modo o nell’altro.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.