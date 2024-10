Beautiful, Anticipazioni Puntate del 19 ottobre 2024: Steffy ha scatenato il panico. Brooke e Taylor sono ai ferri corti!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful in onda il 19 ottobre 2024 su Canale5. Nelle puntate della Soap, Taylor si rifiuterà di aiutare Brooke. Tra le due donne si respirerà aria di sfida e tutto questo per colpa delle rivelazione di Steffy su Hope.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nelle puntate della Soap in onda su Canale5 il 19 ottobre 2024, alle ore 13.50, Brooke cercherà aiuto in Taylor, affinché la Hayes freni Steffy. La Logan chiederà all’amica di convincere sua figlia a ritrattare o comunque a non andare in giro a raccontare di Hope e Liam. La dottoressa però, già infastidita dall’atteggiamento della Logan nei confronti di Thomas, si rifiuterà di darle qualsiasi sostengo. Più tardi Eric spingerà Ridge a chiarire la sua situazione con Brooke e a ricucire il loro rapporto. La conversazione tra i Forrester verrà origliata dalla bionda, che sarà contenta di avere dalla sua parte il padre del suo ex marito. Alla Forrester Creations ci sarà tanta tensione mista a emozione. Tutti saranno pronti a volare a Roma per la presentazione della nuova collezione della Hope for the Future ma avranno paura che tra i due stilisti possa succedere l’impensabile.

Beautiful Anticipazioni: Brooke chiede aiuto a Taylor per fermare Steffy

Hope è crollata e ha confessato a Brooke la sua attrazione per Thomas. La Logan non ha potuto più mentire ma ha promesso alla madre di non lasciarsi condizionare da simili sentimenti e di non mettere in pericolo il matrimonio tra lei e Liam. L’ex signora Forrester ha voluto darle fiducia ma ha capito di dover fare qualcosa al più presto e di doverlo fare personalmente. Si presenterà quindi da Taylor per chiederle di intercedere in suo favore con Steffy e di convincere la ragazza a smetterla di mettere in giro voci su Hope e Thomas. La bionda sarà convinta di poter fermare la cosa sul nascere ma si scontrerà contro un muro di risentimento, che forse avrebbe dovuto immaginarsi. La Hayes non sarà per nulla disposta a darle una mano.

Anticipazioni Beautiful: Taylor si rifiuta di dare una mano a Brooke

Brooke chiederà a Taylor di parlare con Steffy e di convincerla a non continuare a mettere in giro voci su Hope e Thomas. La Hayes vedrà questo gesto come l’ennesimo attacco contro i suoi figli e si rifiuterà di aiutare la Logan. Tra le due donne tornerà a respirarsi aria di sfida e sarà chiaro che la loro amicizia sia arrivata quasi al capolinea. La dottoressa rimprovererà alla bionda di avercela sempre avuta con i suoi ragazzi e di non poter più tollerare un simile atteggiamento, che non rispetta il loro patto e che sicuramente non porterà mai e poi mai la pace tra le loro famiglie.

Trame e Anticipazioni Beautiful: La tensione sale alla Forrester Creations

Lo scontro tra Brooke e Taylor sarà uno dei sintomi della tensione che si è creata alla Forrester per via del rapporto tra Hope e Thomas. Tutti si sono accorti della sintonia tra i due ragazzi e in molti credono che Steffy abbia ragione nel dire che c’è dell’attrazione tra loro. La situazione sta per diventare ancora più complicata per via dell’imminente viaggio a Roma per presentare la nuova collezione della Hope for the Future e si comincerà a temere che possa accadere qualcosa tra le romantiche vie della Capitale italiana. Intanto Eric spingerà Ridge a riallacciare i rapporti con Brooke, che per lui è l’amore della sua vita. La conversazione tra i due sarà ascoltata dalla Logan, che sarà contenta di sapere di avere Eric Forrester sempre suo alleato.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 14 al 19 ottobre 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.