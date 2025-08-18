TGCom24
YouTube si candida per trasmettere gli Oscar? C'è tempo per conferme e smentite

Domenico Misciagna

Secondo Bloomberg, YouTube si è fatta avanti per subentrare alla storica diretta degli Oscar a cura dell'ABC, dopo il 2028. Per quanto riguarda il pubblico raggiungibile, ormai la piattaforma non teme rivali, ma sarebbe un passaggio storico, dopo quasi 50 anni.

YouTube si candida per trasmettere gli Oscar? C'è tempo per conferme e smentite

Tra qualche anno vedremo la cerimonia di premiazione degli Oscar in una diretta streaming su YouTube? La fruizione della celebre serata dell'Academy da tempo si è legata paralallelamente allo streaming, anche qui da noi (da due anni è a cura della Rai, prima se ne occupava Sky), ma comunque i diritti televisivi internazionali dell'evento da quasi cinquant'anni appartengono all'American Broadcasting Company, che da più o meno la metà dei Novanta fa parte del gruppo Disney. L'ultimo contratto è rinnovato fino al 2028, ma Bloomberg attira la nostra attenzione su una probabile rivoluzione in corso. YouTube si è fatta avanti, l'Academy è aperta a tutto. Leggi anche 20 anni di YouTube, un festeggiamento con numeri da capogiro: quanti video ci sono sulla piattaforma?

Oscar 2029, una diretta su YouTube e la fine dell'era ABC?

Il legame tra il gruppo televisivo ABC e la sacrale cerimonia di consegna degli Oscar, tra apprezzamenti e polemiche, alti e bassi, è così radicato nel tempo da risultare quasi naturale. Se per i primi vent'anni della diretta, dal 1953 al 1975, l'ABC si diede il cambio con l'NBC (che comunque tenne al battesimo l'evento nella sua versione televisiva), è dal 1976 che l'American Broadcasting Company copre lo spettacolo, ceduto in licenza in tutto il mondo. Ma così com'è successo da noi, dove la tradizione Sky ha ceduto il passo alla Rai dal 2024, così potrebbe accadere in patria, con una risonanza ancora più forte, considerando il rapporto così prolungato. Ma - come si dice - nulla è per sempre, e già l'ultimo rinnovo tra l'Academy e l'ABC è stato molto sofferto, pare per richieste economiche troppo elevate da parte della prima: il nuovo contratto sancisce la collaborazione "solo" fino al 2028, per cui dal 2029 tutto potrebbe accadere, almeno stando al report di Bloomberg. Secondo due diverse fonti della testata, Google si sarebbe fatta avanti per acquistare i diritti dello show, con l'idea di impreziosire la propria offerta di YouTube TV: la mossa avrebbe una portata storica, a meno che l'ABC alias Disney, provocata dal rischio dello smacco pubblico, non accetti ulteriori rinnovi, pur trovandoli poco convenienti e ingoiando la pillola. Secondo quanto dichiarò l'anno scorso il CEO dell'Academy Bill Kramer, c'è una sola stella polare: accordi molto lucrativi.

