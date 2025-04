20 anni di YouTube, un festeggiamento con numeri da capogiro: quanti video ci sono sulla piattaforma?

News Streaming

YouTube festeggia i suoi 20 anni annunciando qualche novità e soprattutto snocciolando curiosità a base di numeri. Un po' in stile Raffaella Carrà in "Pronto, Raffaella?" vi chiediamo: secondo voi quanti video sono caricati sulla piattaforma? E arrivano gli auguri di Rick Astley, uno dei Re delle visualizzazioni.

Era il 23 aprile del 2005 quando Jawed Karim, consigliere di YouTube, caricò il primo video sulla piattaforma, un filmato girato allo zoo di San Diego ("Me at the Zoo"), diventando il primo utente registrato. Sarebbe un eufemismo dire che la piattaforma, che festeggia ora 20 anni, "ne abbia fatta di strada". Qualche tempo fa venne dichiarato che YouTube è diventato il canale (para)televisivo più guardato nel mondo, tanto da essere ormai volano - come altri social - di carriere sincere, furberie manipolatorie, risorse preziose, cultura ma anche disinformazione. Tutto e il contrario di tutto. L'azienda ad ogni modo celebra il traguardo promettendo alcuni aggiornamenti, fornendo numeri da capogiro e non dimenticando una certa ironia. Leggi anche Perché YouTube ha abbandonato le produzioni originali come Cobra Kai

20 anni di YouTube a ritmo di "Never Gonna Give You Up"

Sapete quanti video sono stati caricati su YouTube in questi suoi primi 20 anni? Ben 20 miliardi, mentre al marzo 2025 si calcola che ne vengano pubblicati giornalmente una ventina di milioni (!!!). Se non vi sta ancora girando la testa, ecco qualche altra cifra. Like al giorno? 3.500.000.000. Cuori? 10 milioni al giorno. Commenti? 100 milioni giornalieri. Un'attività costante, un magma di pensieri, parole, immagini e anche musica: non bisogna dimenticare quanto i brani musicali siano trainanti per la piattaforma, tanto che il comunicato ufficiale ha proposto una classifica. Hanno per esempio raggiunto più rapidamente il miliardo di visualizzazioni "Hello" di Adele (in 88 giorni), ex aequo "Shape of You" di Ed Sheeran "Despacito ft. Daddy Yankee" di Luis Fonsi (97), "Mi Gente" di J Balvin & Willy William’s (103) e "APT" di Rosé & Bruno Mars (105). Diverte che in uno dei video celebrativi ci sia Rick Astley, il cui tormentone anni Ottanta "Never Gonna Give You Up" appartiene a quei 300 video musicali in grado di toccare quel miliardo di view: Astley è stato uno dei "fenomeni virali" per eccellenza, proprio grazie alla piattaforma.

A proposito di numeri, quanto rende YouTube? Con introiti ammontanti nel 2024 a 54.200.000.000 di dollari, a parere degli analisti l'azienda è risultata seconda solo alla Disney, che potrebbe superare nel 2025 (non calcolando le attività dei parchi a tema e del merchandising della Disney).

In questo periodo YouTube proporrà alcune novità, tra cui la possibilità dei creatori di rispondere vocalmente ai commenti (già in prova), la feature "Ask Music" per crearsi una stazione radio in base a una descrizione dei propri gusti, la velocità 4x (mamma mia!), miglioramenti nella personalizzazione dei multiview, nonché una nuova interfaccia semplificata e più immediata per la tv.