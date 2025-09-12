Vimeo acquistata dal gruppo italiano Bending Spoons, non sarà più quotata in borsa

News Streaming

Vimeo diventa un'azienda privata nel gruppo italiano Bending Spoons, che ha completato la poderosa acquisizione per 1.380.000.000 dollari, inserendo la piattaforma nelle sue proprietà (tra le quali c'è WeTransfer).

La piattaforma Vimeo è stata acquistata dalla grande compagnia italiana Bending Spoons, per un'operazione da 1.380.000.000 dollari: tra tutte le ultime acquisizioni dell'azienda milanese (WeTransfer, Evernote, Meetup, Issuu, Remini, StreamYard e Splice), questa forse farà più discutere per il peso e l'importanza simbolica. Aggiungere nel portfoflio di imprese Vimeo significa inglobare una cultura streaming professionale e autoriale, che l'acquisto mira a preservare. Una prima conseguenza è l'uscita di Vimeo dalla Borsa internazionale, perché ridiventa una compagnia a proprietà privata. Leggi anche Hulu si fonde con Disney+ nel 2026, in Europa sostituirà la sezione STAR

La piattaforma Vimeo è diventata un servizio di hosting streaming a pagamento, fortemente focalizzato su video professionali e d'autore. Dal 2021 era quotata in borsa, per cui l'acquisizione da parte di Bending Spoons, pur approvata all'unanimità dal consiglio di amministrazione, si chiuderà definitivamente entro la fine dell'anno, quando sarà sottoposta alla votazione degli azionisti... che naturalmente non esisteranno più al termine dell'operazione, quando Vimeo tornerà un'azienda a capitale privato e a ognuno di loro sarà corrisposto un valore di 7,85$ per azione.

Luca Ferrari, CEO nonché cofondatore della sempre più importante Bending Spoons, ha ufficialmente commentato l'importante passo avanti: "Vimeo è un marchio pionieristico nel mondo dei video, serve un'appasionata comunità internazionale di creatori e capitali. Alla Bending Spoons acquisiamo compagnie con l'idea di possedere e gestirle senza date di scadenza, non vediamo l'ora di realizzare il pieno potenziale di Vimeo, raggiungendo insieme nuove vette. Opereremo investimenti ambizioni per Vimeo negli USA e in altri mercati prioritari, e in tutte le aree commerciali, dai creatori alle imprese."

Philip Moyer, ex-Google ora CEO di Vimeo, dichiara invece: "Siamo entusiasti di questa partnership, che crediamo sbloccherà un bacino ancora maggiore per il nostro team e la nostra utenza, mentre continuiamo a perseguire la nostra missione globale: essere la piattaforma video più innovativa e affidabile in ambito commerciale."



