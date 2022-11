Una Notte al Museo - La Vendetta di Kahmunrah, il trailer del sequel cartoon su Disney+

News Streaming

Stop con i film dal vero: la saga di Una notte al museo continua sotto forma di film di animazione esclusivo per Disney+! Ecco il trailer di Una Notte al Museo - La Vendetta di Kahmunrah. Dal 9 dicembre.

La saga di Una notte al museo con Ben Stiller è stata sempre tra le più amate nell'ambito del cinema fantastico d'avventura per famiglie: i film riprendono in esclusiva su Disney+ ma questa volta in classica animazione 2D, per consentire a grandi e piccini di farsi altre due risate, ironizzando con delicatezza sulla storia. Ecco il trailer del film originale in arrivo il 9 dicembre in esclusiva sulla piattaforma, Una Notte al Museo - La Vendetta di Kahmunrah!





Una Notte al Museo - La Vendetta di Kahmunrah, la trama del film animato su Disney+

In Una Notte al Museo - La Vendetta di Kahmunrah prosegue come ogni notte la magia nel Museo Americano di Storia Naturale, al tramonto del sole, quando le attrazioni prendono vita. A svolgere il ruolo di custode è questa volta Nick Daley, figlio del guardiano originale Larry: ora è solo un imbranato studente delle superiori, deciso però a non deludere suo padre e a ripercorrerne le orme. Sa come funziona l'antica tavoletta del museo e dopotutto si sente a casa con vecchi amici come Jedediah, Octavius e Sacagawea. L'inevitabile imprevisto si verifica quando Kahmunrah fugge dal suo sarcofago con l'idea di spalancare le porte del mondo sotterraneo all'Esercito dei Morti, in combutta con Seth, il Dio del Caos? Indovinate chi dovrà risolvere la situazione? Proprio Nick!

Una Notte al Museo - La Vendetta di Kahmunrah è diretto da Matt Danner, già autore della serie La leggenda dei Tre Caballeros, ancora inedita in Italia. Il film è prodotto da Shawn Levy, che aveva diretto i tre capitoli della saga al cinema. Scopri Disney+