Tre di troppo con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele è in Premiere su Infinity+

Per una settimana Tre di troppo, di e con Fabio De Luigi, interpretato con Virginia Raffale, è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati a Infinity+ sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Con i suoi 4.737.000 euro incassati in Italia Tre di troppo di Fabio De Luigi, da lui interpretato con Virginia Raffaele, è stato uno dei successi nostrani della stagione: il film è fino al 15 giugno disponibile in streaming in Premiere per tutti gli abbonati Infinity+ su piattaforma Mediaset Infinity, senza i costi aggiuntivi per il noleggio legati a un film recente. La commedia satirica ipotizza che una coppia senza figli si ritrovi all'improvviso alle prese con qualcosa d'inimmaginabile... Guarda Tre di troppo su Infinity+

Tre di troppo, la trama del film con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele

In Tre di troppo Marco (Fabio De Luigi) e Giulia (Virginia Raffaele) sono una coppia che ha deciso di non avere figli per godersi la vita, prendendo adeguatamente le distanze dagli amici stressati alle prese con la prole e con matrimoni messi alle corde dallo stress estremo. Il loro è un equilibrio perfetto, almeno finché per magia non si svegliano una mattina con tre bambini di 10, 9 e 6 anni, all'improvviso. Cosa sta succedendo? Alla reazione iniziale di orrore subentra il panico della loro difficilissima gestione, mentre la vita perfetta che Marco e Giulia avevano costruito va a poco a poco a pezzi. Sarà possibile tornare all'esistenza di prima?



Tre di troppo: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Tre di troppo, la nostra intervista a Virginia Raffaele e Fabio De Luigi