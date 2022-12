Tom Cruise in streaming corre più di Sonic 2 su Paramount+, trionfo di Top Gun Maverick

News Streaming

La piattaforma ancora in fasce Paramount+ comunica che Top Gun Maverick continua a macinare record in tutte le direzioni, anche quella dello streaming. E la corsa di Tom umilia persino Sonic...

L'anno volge al termine e, Avatar 2 o non Avatar 2, Top Gun: Maverick con Tom Cruise viene ancora ricordato come il fenomeno del 2022, non solo al cinema, dove ha meritatamente raccolto 1.488.730.000 di dollari. La Paramount aveva già comunicato che il film si era rivelato il più remunerativo al boxoffice nella storia dello studio (!) e che non aveva avuto rivali nemmeno nel mercato digitale. Ora è tempo di un altro primato, per la neonata piattaforma Paramount+... Leggi anche Top Gun Maverick e l'hangar misterioso, il regista racconta una curiosa storia

Top Gun Maverick straccia Sonic 2 su Paramount+ al debutto sulla piattaforma streaming