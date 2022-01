The King's Man - Le origini: su Disney+ il prequel dal 23 febbraio

News Streaming

The King's Man - Le origini, il prequel della scanzonata saga d'azione diretta da Matthew Vaughn, approda sulla piattaforma di streaming Disney+, nella sezione per adulti Star.

The King’s Man - Le Origini, prequel dei precedenti Kingsman - Secret Service (2014) e Kingsman - Il cerchio d'oro (2017), arriverà su Disney+ dal 23 febbraio, nella sezione Star destinata a un pubblico adulto. Parallelamente, il film sarà anche disponibile negli Stati Uniti su Hulu dal 18 febbraio. Scopri Disney+

The King's Man - Le origini, la trama del film presto su Disney+