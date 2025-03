The Electric State: partenza deludente su Netflix, visualizzazioni non record (per una volta)

News Streaming

Le grandi piattaforme spesso diffondono notizie di "visualizzazioni record" per i film originali. Stando a un'indagine di What's on Netflix, nessuno lo farà mai per The Electric State con Millie Bobby Brown e Chris Pratt. Qualcosa non ha funzionato...

Si può definire "tiepida" l'accoglienza riservata dall'utenza Netflix a The Electric State, kolossal sci-fi per famiglie con Millie Bobby Brown e Chris Pratt, diretto dai fratelli Russo di gloria marveliana. Contrariamente infatti a quanto accade di solito, non si parla dei "numeri record" di visualizzazioni che ci si aspetterebbe da un esordio così potente, dal budget così corposo. What's on Netflix ha indagato sui numeri... e in effetti sono alquanto timidi. Leggi anche The Electric State 2 si farà? Cosa ne pensa Joe Russo

The Electric State diventa quasi un film qualsiasi su Netflix