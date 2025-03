The Electric State 2 si farà? Cosa ne pensa Joe Russo

News Cinema

I fratelli Russo vorrebbero espandere ancora l'universo introdotto con The Electric State, ma al momento non avrebbero intenzione di realizzare un sequel diretto.

I fratelli Russo non hanno intenzione di sviluppare un sequel diretto di The Electric State, ma questo non significa che rinunceranno ad un’espansione di questo universo. Distribuito in streaming su Netflix dal 14 marzo 2025, il film ambientato in una realtà alternativa ferma agli Anni ’90 racconta di una ragazza orfana alla ricerca di suo fratello in compagnia di un contrabbandiere e due amici robot apparentemente banditi dal mondo umano dopo una rivolta finita male. A guidare il cast Millie Bobby Brown insieme a Chris Pratt, due nomi ben noti dello schermo e che potrebbero riprendere il proprio ruolo, qualora ne avessero l’opportunità. Ma ci sarà un sequel diretto del film?

The Electric State, i fratelli Russo vorrebbero espandere questo universo distopico

Ai microfoni di Entertainment Weekly, i fratelli Russo hanno ammesso di non avere interesse al momento di sviluppare un sequel diretto di The Electric State, ma di voler sicuramente espandere quell’universo in modi diversi, ad esempio realizzando un gioco mobile tie-in The Electric State: Kid Cosmo e poi starebbero valutando anche una Serie TV:

Amiamo i mondi immersivi, quindi cerchiamo sempre di costruire mondi che abbiano la capacità di narrare storie in futuro, perché è quello che ci piace. C'è un gioco che sta uscendo con il film e stiamo discutendo su una potenziale idea di serie tv che potrebbe funzionare, ma non ci sono ancora conversazioni sul sequel.