Teen Titans Go! & DC Super Hero Girls, cartoon e supereroi in streaming su Infinity+

È su Infinity+ in streaming, in Premiere per qualche giorno senza costi aggiuntivi di noleggio, il cartoon Teen Titans Go! & DC Super Hero Girls, a tema DC Comics.

Fino al 26 ottobre sarà in Premiere streaming su Infinity+, canale su abbonamento della piattaforma Mediaset Infinity, il film di animazione Teen Titans Go! & DC Super Hero Girls - Confusione nel multiverso, buffo crossover tra due popolari serie animate targate DC Comics. "Premiere" sta a indicare quei film che, per una settimana, sono resi disponibili su Infinity+ a tutti gli abbonati, senza i normali costi aggiuntivi di noleggio per i titoli più recenti.

Teen Titans Go! & DC Super Hero Girls - Confusione nel multiverso, la trama del colorato cartoon DC Comics

Realizzato da Warner Bros. Animation e DC Entertainment, Teen Titans Go! & DC Super Hero Girls - Confusione nel multiverso vede all'opera due scatenati team di minisupereroi e supereroine, versione "in scala" delle popolari star dell'universo DC. I personaggi arrivano da due serie animate: una è Teen Titans Go!, partita ormai nel lontano 2013 ma ancora molto popolare (tanto da aver generato un lungometraggio cinematografico qualche anno fa, Teen Titans Go! - Il Film). L'altra, DC Super Hero Girls, è relativamente più recente ed è durata dal 2019 al 2021.

Il villain della situazione è ancora una volta Lex Luthor, la nemesi per eccellenza di Superman: la sua pericolosa Legione del Destino, una gang dei peggior super-criminali che abbiano mai messo piede sulla Terra, ordisce un piano per rapire tutti i supereroi del pianeta, onde eliminare i loro ostacoli una volta per tutti. Entrano in azione le DC Super Hero Girls per risolvere la situazione, ma capiscono presto che riusciranno nell'impresa solo facendo squadra con i minicolleghi Teen Titans! Guarda Teen Titans Go! & DC Super-Hero Girls - Confusione nel multiverso su Infinity+