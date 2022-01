Space Jam New Legends in Premiere su Infinity+

News Streaming

Space Jam New Legends è da oggi fino al 27 gennaio disponibile in streaming su Infinity+, in Premiere incluso nella sottoscrizione mensile, senza costi aggiuntivi di noleggio: il film, interpretato dalla star del basket LeBron James e dai personaggi Warner come Bugs Bunny e Daffy Duck, è il sequel del cult Space Jam con Michael Jordan, uscito nel lontano 1996. Guarda Space Jam: New Legends su Infinity

Space Jam New Legends, la trama del sequel con LeBron James

Space Jam New Legends ha come protagonista LeBron James (nei panni di se stesso), asso del basket desideroso di vedere suo figlio Dom ripercorrerne le orme. Il ragazzino tuttavia preferirebbe programmare videogame, e questa vulnerabilità attira le mire di una crudele IA senziente, messa a capo di un "Warnerverse" per conto della Warner Bros. Il cattivone, AL-G Rhythm (Don Cheadle), rapisce nel suo mondo digitale Dom, ingannandolo, per provocare LeBron in una sfida virtuale di basket, sicuro di potergli soffiare tutti i follower. Virtualizzato, diventato un cartoon, LeBron non può che ricorrere all'aiuto di quelli che Michael Jordan aiutò anni addietro: i Looney Tunes, ma prima deve collaborare con Bugs Bunny per recuperare il resto della gang, sparpagliata tra i film del Warnerverse.

