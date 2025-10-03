Sora, i video generati con l'IA e il copyright: la strategia di OpenAI crea polemiche

News Streaming

Sora 2 di OpenAI è da poco disponibile, e consente di creare con l'Intelligenza Artificiale video completi di audio sincronizzato. Non si pone limiti nell'uso di personaggi protetti da copyright... e ostacolare la cosa per le aziende diventa lungo e complicato.

Domanda: nell'azione compulsiva di uno scroll sul vostro smartphone, se qualcuno condividesse su un social a caso un video con i vostri beniamini di una serie tv o di un film, senza dichiarare di averlo creato con l'IA, lo prendereste per buono? Vi invidiamo se avete risposto di no (magari siete fan così enciclopedici da escludere che quel contenuto sia reale, ma siete la minoranza). Sta di fatto che, con la freschissima introduzione del generatore di video via AI dal nome di Sora 2, targato OpenAI e arricchito da audio sincronizzato, questa situazione potrebbe essere molto frequente. Le major sono da tempo sul piede di guerra, impugnando il copyright, ma il CEO Sam Altman (qui sopra nel video di presentazione di Sora 2) e OpenAI stanno azzardando una tattica legale per fermarle.





OpenAI lascia alle major il compito di far rispettare il copyright per i video di Sora 2

Eticamente i modelli di Intelligenza Artificiale dietro a generatori come Sora 2 non dovrebbero essere "addestrati" con materiale sotto copyright, oppure senza autorizzazione di chi detiene i diritti del materiale. Nella pratica l'IA generativa sta diventando terra di nessuno... e a pensarci bene non è solo una questione di soldi. Se si pensa solo a quell'aspetto, è facile per grandi major come OpenAI giocare sull'antipatia che la pancia del pubblico ha verso le grandi compagnie come Disney, Warner Bros. e Universal, giusto per citare tre delle aziende che si sono di recente messe sulle barricate contro l'IA (Midjourney, nello specifico). "Questi personaggi sono loro così come sono vostri" è un concetto che ha facile presa sul fandom. Il fatto che però un contenuto creato dai fan possa confondersi con quello ufficiale sottrae anche una coerenza creativa a un mondo e a una visione artistica, e sarebbe equo anche pensare a questo aspetto.

In ogni caso, OpenAI ha scelto una strategia spregiudicata per prevenire le rimostranze legali di chi detiene le proprietà intellettuali. Si dà per scontato che personaggi e mondi protetti dal diritto d'autore si possano usare in nome del "fair use" ("uso equo", un concetto di solito applicato al giornalismo). Lo si farà finché chi ne detiene la proprietà non chieda di rimuoverli dal bacino in cui l'AI pesca. In altre parole, bisogna inoltrare richieste personaggio per personaggio, come spiega il Wall Street Journal. Un ambiguo gioco di equilibrismo legale, che già fa sorridere chi ha esperienza in materia, come Rob Rosenberg, ex executive di Showtime Networks: "Stanno capovolgendo il concetto di copyright. Imbastiscono un falso accordo: lo possono fare finché tu non ti chiami fuori. E se non ti chiami fuori, la colpa è tua. Ma legge non funziona mica così."

Nel frattempo, se siete preoccupati di altri tipi di contenuti falsi, magari di tema politico, Sora 2 si rifiuta di generare video con personaggi pubblici, a meno che quest'ultimi non abbiano dato il loro consenso (in quel caso quindi rispettando l'iter corretto).

Al di là del braccio di ferro, il responsabile delle media partnership di OpenAI, Varun Shetty, difende le possibilità di Sora 2, previo accordi: "Stiamo lavorano con i detentori dei diritti per capire le loro preferenze in merito al modo in cui i loro contenuti appariranno nel nostro ecosistema. [...] La gente non vede l'ora di interagire con la famiglia e gli amici usando la propria immaginazione, così come storie, personaggi e mondi che amano. Vediamo nuove opportunità per i creatori di approfondire il loro legame con i fan."