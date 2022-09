Solo Uno Sguardo: Tutte le Puntate della Serie TV francese sono su Mediaset Infinity

News Streaming

Tutte le puntate della miniserie TV francese, Solo Uno Sguardo, tratta dal bestseller di Harlan Coben, Just One Look, sono disponibili gratuitamente sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Cosa fareste se il vostro partner vi avesse nascosto un grande segreto del suo passato e ve ne accorgeste solo dopo il suo rapimento? Eva Beaufils non ha alcun dubbio: bisogna corre a salvarlo e non perdere la fiducia. È così che comincia Solo Uno Sguardo, la miniserie thriller francese, andata in onda su Canale 5 , il 5 e il 7 settembre 2022. Se vi foste persi questa intrigante storia, niente paura. Tutte le puntate della serie, tratta dal bestseller di Harlan Coben, Just One Look – tradotto in italiano come Identità al buio – sono disponibili gratuitamente in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Solo Uno Sguardo: la Trama della miniserie francese con Virginie Ledoyen

La miniserie Solo Uno Sguardo è un mix tra un thriller ben orchestrato e una storia d'amore. Protagonista di questo drama di produzione francese è Eva Beaufils – interpretata da Virginie Ledoyen – guardia dell'Ufficio Forestale, la cui vita cambia improvvisamente dopo l'arrivo di una strana fotografia, che ritrae suo marito Bastien – Thierry Neuvic - da giovane. L'uomo nega di essere lui quello ritratto nella foto e si prepara ad accompagnare i loro figli a un concerto, che si terrà fuori città. Eva decide di non seguirli; un trauma avvenuto in giovane età, le impedisce di partecipare a eventi con tante persone. Le cose si complicano quando, la notte del concerto, Bastien scompare, lasciando i loro bambini da soli in un motel, sulla strada per Rouen. Per Eva comincia una corsa contro il tempo. Dov'è finito suo marito e perché ha lasciato Salomé e Max – che soffre di alcuni disturbi d'ansia – senza avvertirla? Deve essergli successo qualcosa, anzi qualcuno deve averlo rapito, costringendolo ad abbandonare i ragazzi. Durante le sue ricerche, la protagonista scopre, suo malgrado, dei segreti mai rivelati né dal suo amato consorte né dalla sua famiglia, che la portano a dubitare del suo matrimonio e persino di se stessa. Alcuni confusi e dolorosi ricordi del passato si affacciano nella sua mente e cominciano a tormentarla; lei, affetta da una piccola amnesia, farà fatica a rimettere insieme le tessere di un puzzle che sembra essere più inquietante del previsto. Riuscirà a salvare Bastien ma soprattutto, dopo tutta questa faccenda, il loro amore sarà più forte di tutte le bugie e le verità non dette in questi anni?