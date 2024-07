Alessia Marcuzzi sbarca su Prime Video al timone di un nuovo show insieme alla Gialappa's Band

News TV

Oltre a Tale e Quale Show, ritroveremo Alessia Marcuzzi anche su Prime Video. La nota e amata showgirl sarà la conduttrice di un nuovo game show chiamato Red Carpet – Vip al Tappeto. Insieme a lei ci sarà la Gialappa's Band.

Momento d'oro per Alessia Marcuzzi! Dopo i buoni ascolti di Boomerissima su Rai2, l'amatissima conduttrice è pronta a sbarcare su Prime Video dove ritroverà una vecchia conoscenza: la Gialappa’s band.

Alessia Marcuzzi sarà la conduttrice di Red Carpet-Vip al Tappeto

Alessia Marcuzzi sarà protagonista nella prossima stagione televisiva di ben due programmi: Tale e Quale Show, il talent show di Rai1 che la vedrà nelle vesti di giudice al posto di Loretta Goggi, e Red Carpet – Vip al Tappeto, un format giapponese riadattato per l'Italia da Blue Yazmine che sarà disponibile su Prime Video nel 2025.

Per l'ex conduttrice de Le Iene e L’Isola dei Famosi sarà quindi una stagione di fuoco, ricca di emozioni. L'annuncio ufficiale è stato dato durante la presentazione dei palinsesti di Prime Video Italia per la stagione 2024/25. Stando a quanto riportato da TvBlog, la Marcuzzi sarà al timone di in un nuovo game show e sarà accompagnata dai commenti della Gialappa’s Band, ovvero di Marco Santin e Giorgio Gherarducci:

Red carpet – vip al tappeto (registrazioni iniziate ieri) è un game show in cui Alessia Marcuzzi sarà non solo presentatrice, ma anche capo di un’agenzia di guardie del corpo. Sarà proprio lei ad affidare a tre squadre di bodyguard la missione di scortare sino alla destinazione finale cinque celebrities facendole rimanere a tutti i costi sul tappeto rosso che si srotola ai loro piedi. Ad accompagnare le improbabili gesta dei malcapitati, tra ostacoli fisici, imprevisti inattesi e divertenti disturbatori che intralceranno il loro percorso, ci sarà l’inesorabile commento della Gialappa’s Band (Marco Santin e Giorgio Gherarducci). La celebrità che metterà piede fuori dal tappeto rosso anche solo per un attimo, perderà una delle sue guardie del corpo. Vincerà la squadra che per prima riuscirà a scortare la sua star fino alla destinazione finale senza intoppi.

Oltre a ricoprire il ruolo di giudice a Tale e Quale Show, la showgirl sarà la conduttrice, ma anche il capo di un'agenzia di guardie del corpo, del nuovo game show Red Carpet – Vip al Tappeto.