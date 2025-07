Prime Video presenta un mare di show, da Totti ai sexy corteggiatori

News Streaming

Prime Video ha presentato la nuova stagione dei suoi programmi insieme ai film e alle serie televisive. Show di ogni genere spesso in chiave comica come tradizione ormai del servizio streaming. Vediamo insieme cosa ci aspetterà.

Novità per tutta la famiglia in arrivo per Prime Video. Dopo i film e le serie televisive, vi presentiamo i principali show in arrivo nell'immediato futuro nel servizio di streaming di proprietà di Amazon. Tra i quali Holiday Crush, Roast in Peace, oltre ai rinnovi di stagione di Red Carpet - Vip al tappeto S2 e LOL: Chi ride è fuori S6, che quest’anno regalerà anche lo speciale Halloween, ma anche il reality show The Traitors Italia

“La selezione di titoli presentata oggi incarna l'essenza della nostra ambiziosa visione per PrimeVideo in Italia”, ha affermato Viktoria Wasilewski, Country Manager di Prime Video Italia. “Il nostro impegno si concretizza attraverso un'offerta che spazia dalle produzioni originali ai contenuti esclusivi, dagli eventi sportivi in diretta ai canali aggiuntivi ed uno store ricco di novità, creando un intrattenimento dinamico. Prime Video ridefinisce il concetto stesso di servizio streaming, proponendosi come un'esperienza di visione integrata dove lo spettatore è al centro di un universo di contenuti curato per stimolare, emozionare e sorprendere. La nostra missione è quella di innovare costantemente per creare un intrattenimento personalizzabile, dove le eccellenze narrative locali dialogano con le più prestigiose produzioni internazionali”.

Show d’intrattenimento

Holiday Crush

I The Jackal, (Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone, Ciro Priello) direttamente dal loro divano, commentano con la consueta ironia dissacrante la vacanza di un gruppo di ragazzi. Per questi giovani protagonisti, "sarà il viaggio più importante della loro vita, dove oltre a divertirsi e dare sfogo alle proprie fantasie, potranno anche riflettere e capire di più su loro stessi", ma soprattutto dare sfogo a ormoni e malizia. I The Jackal, insieme ai loro ospiti, (Emma Galeotti, La Pina & Diego, Cristina D’Avena) seguiranno i ragazzi passo passo, commentando in maniera ironica e sorprendente ogni loro mossa e ogni loro reazione, trovandosi così immersi in un mix veramente esplosivo. Diretto da Tommaso Deboni, scritto da Lorenzo Campagnari, Andrea Teodori, Claudia Melis ed Elisabetta Valori, lo show è prodotto da Casta Diva per Amazon MGM Studios e sarà disponibile su Prime Video dal 4 settembre 2025.



Roast in Peace

Quattro celebrità “defunte” e sei comici pronti a commemorarle a modo loro. L’obiettivo è uno: individuare il comico più cattivo, quello che non si ferma neanche di fronte alla morte. Stefano Rapone, Edoardo Ferrario, Beatrice Arnera, Eleazaro Rossi, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase sono pronti ad “onorare” la memoria di Selvaggia Lucarelli, Roberto Saviano, Elettra Lamborghini e Francesco Totti. Uno spietato funerale guidato da una officiante d’eccezione: Michela Giraud. Questo è Roast in Peace. Prodotto da Stand By Me in collaborazione con Prime Video, lo show sarà disponibile su Prime Video in Italia in autunno 2025.



Red Carpet - Vip al tappeto S2

Torna per una seconda stagione il game show targato Prime Video in cui tre squadre agguerrite di bodyguard hanno la missione di scortare sino alla destinazione finale cinque celebrità facendole rimanere a tutti i costi sul tappeto rosso. Vince la squadra che riesce a completare il percorso sul red carpet nel minor tempo possibile. Prodotto da Blu Yazmine per Amazon MGM Studios e basato su un format di Nippon TV, Red Carpet - Vip al tappeto sarà disponibile su Prime Video nel 2026.



LOL: Chi ride è fuori Stagione 6

Confermato il ritorno per la sesta stagione dello show dei record LOL: Chi ride è fuori con un nuovo cast di dieci comici e professionisti della risata che affronterà la temuta sfida a rimanere seri per sei ore consecutive provando a far ridere gli avversari, per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto da chi vincerà. LOL: Chi ride è fuori S6, prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon MGM Studios, sarà disponibile in esclusiva in tutto il mondo su Prime Video nel 2026.



LOL Halloween Special

Lo speciale Halloween di LOL: Chi ride è fuori chiama a raccolta sei tra i protagonisti di tutte le edizioni di LOL, che "rivivranno l'esperienza del comedy-show in un’atmosfera...da brividi! Valgono le stesse regole di LOL: Chi ride è fuori, ma l’esperimento durerà 4 ore": il primo comico che riderà riceverà prima il cartellino giallo dell’ammonizione e poi quello rosso dell’espulsione dal gioco. Prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon MGM Studios, lo speciale Halloween di LOL: Chi ride è fuori sarà disponibile, in tre episodi, in esclusiva su Prime Video ad Halloween 2026.

The Traitors Italia

Prime Video ha rilasciato le prime immagini esclusive di The Traitors Italia, il nuovo reality show Original italiano condotto da Alessia Marcuzzi con protagonisti Michela Andreozzi, Paola Barale, Filippo Bisciglia, Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè, Pierluca Mariti, Tess Masazza, Alessandro Orrei, Mariasole Pollio, Raiz, Aurora Ramazzotti, Daniele Resconi, Rocco Tanica, Yoko Yamada.

Un gruppo di personaggi famosi si aggira in una magione spettacolare sfidandosi in un gioco di strategia che prevede un costante lavoro di squadra per completare delle missioni e accumulare un montepremi in denaro. Ma fra i concorrenti si nascondono dei traditori che cercheranno di ingannare e manipolare il resto del gruppo per accaparrarsi il premio finale solo per sé, mentre gli altri, i leali, ignari di chi siano i traditori, lavorano in squadra con lo scopo di eliminarli dal gioco. Se almeno un traditore arriverà alla fine del gioco terrà per sé l’intero montepremi, ma se tutti i traditori saranno smascherati, gli altri partecipanti ancora in gioco potranno dividersi il premio equamente. The Traitors Italia, la versione italiana del format premiato ai BAFTA e agli Emmy, è prodotta da Fremantle Italia, in collaborazione con la Trentino Film Commission, per Amazon MGM Studios e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia, con 6 episodi in uscita il prossimo autunno.