Prime Video ha presentato una stagione di Comedy, film, serie e innovazione

Prime Video presents 2023: Molte novità, alcune conferme e tanti ospiti per raccontarle a influencer, creator e qualche giornalista. Vi presentiamo tutto quello che ci riserveranno i prossimi mesi sulla piattaforma streaming, tra film, serie tv e show di intrattenimento originali.

Innovazione è stata la parola chiave, quella più usata in occasione di Prime Video presents 2023, occasione per presentare il prossimo anno di contenuti della piattaforma streaming. Dalle acquisizioni ai film, serie e unscripted original, una carrellata di ospiti, clip e propositi. Molta commedia, il ritorno di volti ormai abituali, come Lillo, ma anche un nuovo volto, l’ex calciatore della Lazio Miroslav Klose, come commentatore della stagione 23-24 della UEFA Champions League, con la migliore partita del mercoledì.

Nel ricco slate di annunci di Prime Video, ci sono tante nuove produzioni, come le serie Gigolò per caso, Antonia e No Activity - Niente da segnalare, Sul più bello - La serie, gli show Karaoke Night - Talenti Senza Vergogna e AMAZING - FABIO DE LUIGI, i film natalizio per famiglie Elf Me con Lillo Petrolo, Il migliore dei mondi con Maccio Capatonda, Pensati Sexy con Diana Del Bufalo e l guida spirituale di Valentina Nappi, e anche Addio al nubilato 2, Gli Addestratori e Falla girare 2 - Offline, oltre al ritorno per una seconda stagione delle serie di finzione Prisma, Sono Lillo e Monterossi, e dello show di improvvisazione comica Prova Prova Sa Sa. Svelata anche la data di uscita della serie Original italiana Everybody Loves Diamonds, che sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal prossimo 13 ottobre.

Le nuove produzioni annunciate oggi si vanno ad aggiungere alle tante novità svelate di recente e in arrivo prossimamente su Prime Video, come l’action drama Costiera, che sarà girato in costiera Amalfitana - diretto dal premio Emmy Adam Bernstein, la seconda stagione della serie young adult, girata a Latina, Prisma, la quarta stagione del “reality thriller” Celebrity Hunted, l’episodio speciale The Ferragnez: Sanremo Special - in arrivo dopo l’estate -, i Comedy show LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro e LOL: Chi ride è fuori (alla quarta stagione), e naturalmente Citadel: Diana, l’attesissimo capitolo italiano del franchise globale Citadel, che avrà per protagonista Matilda De Angelis.

Le nuove Serie TV in arrivo su Prime Video

Gigolò per caso

Si tratta di una serie comedy in sei episodi con un cast corale capitanato da Pietro Sermonti e Christian De Sica. Insieme a loro Ambra Angiolini, Asia Argento, Frank Matano, Greg, Stefania Sandrelli e molti altri. A seguito della malattia del padre (De Sica), con cui ha sempre avuto un rapporto conflittuale, Alfonso (Sermonti) scopre che il genitore gli ha sempre tenuto nascosto il suo vero mestiere, quello di gigolò. In crisi con la moglie (Angiolini) e in difficoltà economiche, Alfonso decide di rivoluzionare la sua esistenza e seguire le orme paterne, scoprendo una versione di sé del tutto inaspettata. Coprodotta da Amazon Studios con Lucky Red, Gigolò per caso, disponibile nel 2023, è diretta da Eros Puglielli, mentre Daniela Delle Foglie e Tommaso Tenzoni hanno firmato soggetto e sceneggiatura.

Antonia

Un’ironica serie dramedy in sei episodi che ruota intorno a una giovane donna in fuga dal dolore e da se stessa. Antonia ha trovato una sorta di equilibrio nella giungla urbana di Roma, ma al suo 33esimo compleanno, ogni cosa va a rotoli e lei finisce in ospedale, dove scopre di avere l'endometriosi. Attraverso uno strano percorso di psicoterapia, la scoperta della malattia diventerà un’occasione per conoscersi e smettere di scappare. La serie, ideata da Chiara Martegiani, diretta da Chiara Malta e scritta da Elisa Casseri, Carlotta Corradi e Chiara Martegiani, con la supervisione creativa di Valerio Mastandrea, che affianca Martegiani come protagonista maschile. Prodotta da Groenlandia (una società del Gruppo Banijay) con Fidelio in collaborazione con Prime Video, Antonia sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia nel 2024.

No Activity - Niente da segnalare

Due criminali (Rocco Papaleo e Fabio Balsamo) in attesa di un carico importante, due poliziotti (Luca Zingaretti e Alessandro Tiberi) in appostamento pronti a far scattare il blitz, due operatrici della centrale (Carla Signoris e Emanuela Fanelli) pronte a inviare i rinforzi. Ma il carico non arriva e tutti sono costretti ad un'attesa estenuante e a trovare un modo per ammazzare il tempo. Nel frattempo... "No Activity - Niente da segnalare”! Nel cast anche Maccio Capatonda, Tommaso Ragno, Francesco Pannofino, Diego Abatantuono. Diretta da Valerio Vestoso, scritta da Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Stefano Di Santi e Pietro Seghetti, la serie in sei episodi è un adattamento del format australiano No Activity creato da Jungle Entertainment ed è prodotta da Amazon Studios e Groenlandia (una società del Gruppo Banijay). No Activity - Niente da segnalare sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2024.

Sul più bello - La serie

Proseguono le avventure di Marta e dei suoi amici. Salvatasi dal rigetto dell'operazione ai polmoni, Marta decide che vuole prendere in mano la propria vita. Accanto a lei però non c’è più Gabriele, che non l'ha mai lasciata nei momenti più difficili della malattia ma che alla fine si è rivelato essere solo un buon amico e non l’uomo della sua vita. Anche per Jacopo e Federica è ora di crescere e prendersi delle responsabilità. Dopo la delusione con Dario, il dottore che aveva in cura Marta, Jacopo deciderà di aprirgli di nuovo il suo cuore, mentre Federica, che sente maturare dentro di sé il desiderio di fare la differenza per qualcuno, trova il grande amore e comincia a fare progetti per il futuro. Diretto da Francesca Marino, anche sceneggiatrice con Roberto Proia, la serie ha per protagonisti Ludovica Franesconi, Josef Gjura, Gaia Masciale, Giancarlo Commare e Diego Giangrasso. Sul più bello - La serie è prodotto da Eagle Pictures in collaborazione con Prime Video e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia nel 2024.

Sono Lillo S2

Grazie a Posaman, Lillo gode ormai di enorme popolarità. Ma sul set americano del suo prossimo film, scopre che Sergio ha ceduto tutti i suoi diritti d’immagine per un kolossal su Posaman supereroe camorrista. Disperato, cercherà in tutti i modi di svincolarsi dal film che distruggerebbe la sua carriera. A complicare le cose si aggiungeranno problemi di identità e di cuore con il ritorno di Marzia dal Giappone, maledizioni e varchi dimensionali. Diretta da Eros Puglielli, la serie è prodotta da Lucky Red in collaborazione con Prime Video e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia nel 2024.

Monterossi S2

Milano. Un imprenditore viene freddato sotto casa con due colpi di pistola. Sul corpo, un sasso. Per il sovrintendente Carella (Tommaso Ragno) potrebbe trattarsi di una provocazione, un macabro scherzo. Per il collega Ghezzi (Diego Ribon), una firma. Per Flora de Pisis (Carla Signoris) è l’occasione perfetta per spingere gli ascolti di “Crazy Love”. Carlo Monterossi (Fabrizio Bentivoglio), schifato dal cinismo televisivo della “regina dei cazzi degli altri” deve occuparsi del caso, controvoglia, cercando di limitare i danni. Ma arriva un secondo morto. Poi un terzo. Ognuno con la sua pietra addosso. Diretta da Roan Johnson e tratta dal romanzo Torto marcio di Alessandro Robecchi, Monterossi S2, scritta da Roan Johnson, Davide Lantieri e Alessandro Robecchi, ha per protagonisti Fabrizio Bentivoglio, Tommaso Ragno, Diego Ribon, Martina Sammarco, Donatella Finocchiaro, Luca Nucera, Carla Signoris, Francesca Inaudi, Keta e Jenny De Nucci. Prodotta da Palomar, in collaborazione con Prime Video, la serie sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia nel 2023.

Me contro Te: La famiglia reale S2

Sofì e Luì, dopo il viaggio, ritornano al castello ormai affezionati alla regina e ai suoi tre nipoti Divina, Emma e Tronaldo e decidono di continuare la loro vacanza studio e di trasferirsi ancora per un po’ al palazzo reale. Divina è ora un’influencer, si scatta foto in continuazione per mostrare a tutti i suoi outfit, le aziende le mandano i prodotti da provare e chiunque vorrebbe una foto con lei, ha anche assunto un’assistente personale, Irene, una ragazzina che pende dalle sue labbra accettando tutte le direttive. Emma è sempre la solita irriverente, disprezza tutto ciò che riguarda il mondo dei reali e si diverte a scatenarsi con la sua batteria. Tronaldo si vede poco al castello, preso dalle sue giocate a bocce o a scacchi con i suoi amici anziani Virgilio e Anastasio. Bruno e Cornelia che si prendono cura del castello hanno assunto un aiuto cuoco, Milo, un giovane ragazzo che si scoprirà essere segretamente innamorato di Emma. Con i Me contro Te, Luigi Calagna e Sofia Scalia, la serie è diretta da Gianluca Leuzzi. Prodotta da Colorado Film Production, Warner Bros. Entertainment Italia e Me Contro Te, in collaborazione con Prime Video, Me contro Te: La famiglia reale S2 sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia nel 2023.

Show d'intrattenimento

Ci sono succose novità per gli show, come il format Karaoke Night - Talenti senza vergogna, con un gruppo di sei concorrenti con una segreta e irrefrenabile passione per il karaoke ha una notte intera per sfidarsi cantando hit e vecchi classici italiani e internazionale; e Amazing - Fabio De Luigi, con l'attore che ha ricevuto un premio alla carriera, ma è così schivo che ne farebbe a meno, evitando celebrazioni per lui imbarazzanti. Suo malgrado si ritrova in un lussuoso hotel protagonista di una notte in cui scoprirà, insieme agli spettatori, che il premio è un espediente per un viaggio comico e onirico tra amici prestigiosi e sorprese inaspettate, fino al palco e alla meritata statuetta. Confermato per una nuova stagione, invece, Prova Prova Sa Sa di e con Frank Matano, sulle meraviglie e i risvolti inattesi dell'improvvisazione comica.

Film - novità in arrivo su Prime Video

Elf me

Lillo è Trip, un elfo costruttore anticonvenzionale al servizio di Babbo Natale. I giocattoli a cui dà vita con la magia sono infatti molto particolari e, a volte, un po’ fuori controllo. Un pasticcio più grande del solito lo porta a conoscere un ragazzino perseguitato dai bulli della scuola e con una madre giocattolaia (Anna Foglietta) i cui affari non vanno per niente bene. L’incontro con Trip cambia le loro vite e grazie a lui il business di giocattoli ha finalmente una svolta positiva, ma proprio quando le cose sembrano andare per il verso giusto arriva un imprenditore (Claudio Santamaria) a metter loro i bastoni tra le ruote. Nel cast anche Giorgio Pasotti e Caterina Guzzanti. Gabriele Mainetti, Giovanni Gualdoni, Leonardo Ortolani e Marcello Cavalli firmano soggetto e sceneggiatura, a cui ha collaborato anche Tommaso Renzoni. Elf Me è diretto da YouNuts!, co-prodotto da Lucky Red, Goon Films e Amazon Studios, e sarà il film di Natale.

Pensati sexy

Maddalena ha 30 anni e zero autostima. È la pecora nera della sua famiglia molto cattolica e gli uomini con cui esce sembrano essere tutti fuori dalla sua portata. La sua esistenza è precaria come il suo contratto di lavoro fino a quando, a seguito di un appuntamento andato male, Maddalena si convince di non essere abbastanza sexy e di dover fare di tutto per diventarlo! Da quel momento, un angelo custode molto particolare entra nella sua vita: la pornostar Valentina Nappi, che la porterà a fare un divertente e tragicomico viaggio dentro sé stessa alla scoperta delle sue potenzialità come donna e come scrittrice. Diretto da Michela Andreozzi con la sceneggiatura di Daniela Delle Foglie, il film ha per protagonisti Diana Del Bufalo, Raoul Bova, Alessandro Tiberi e Valentina Nappi.

Il migliore dei mondi

Immaginiamo un uomo comune del millennio digitale catapultato in un inaspettato viaggio analogico. È quello che succede a Ennio Storto, il nostro protagonista, che si ritrova improvvisamente in un 2023 alternativo dove la tecnologia si è fermata per sempre agli anni ’90. Ma quello che nasce come un disastroso imprevisto può evolvere in un'avventura straordinaria, in cui Ennio scoprirà un nuovo lato di sé. Diretto da Marcello Macchia, Danilo Carlani e Alessio Dogana, il film ha come protagonisti Marcello Macchia (aka Maccio Capatonda), Pietro Sermonti e Martina Gatti. Il migliore dei mondi è prodotto da Lotus Production, una società Leone Film Group, in associazione con Medusa Film.

Attesi anche i sequel Falla girare 2, di Giampaolo Morelli e Addio al nubilato 2, diretto d Francesco Apolloni, prodotto in collaborazione con Prime Video da Santo Versace e Gianluca Curti per Minerva Pictures e con Laura Chiatti, Antonia Liskova, Chiara Francini e Jun Ichikawa, oltre a un'altra commedia con Lillo Petrolo, Gli addestratori, diretta da Andrea Jublin e scritta da Michele Abatantuono e Laura Prando.



