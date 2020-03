Netflix, ufficiale la riduzione del bitrate in Europa: consumo di banda ridotto del 25%

News Streaming

Netflix alla fine ha accettato la richiesta dell'Unione Europea per non sovraccaricare la banda: per almeno 30 giorni stop all'HD.

Ve l'avevamo anticipato giusto ieri, ora è ufficiale: a causa dell'emergenza Coronavirus e del diffondersi del telelavoro, Netflix ha accettato l'invito dell'Unione Europea a una riduzione del bitrate del suo streaming, per non sovraccaricare la banda in questo triste periodo. La richiesta era arrivata dal Commissario Thierry Breton, in una telefonata con il CEO di Netflix, Reed Hastings. Fino a ieri, come vi abbiamo raccontato, la risposta del colosso dello streaming era stata tiepida, ma ora evidentemente, rassicurazioni dei provider o meno, algoritmi di compressione sofisticati o meno, ha prevalso il realismo. Questo comporta la riduzione del bitrate di un 25% e la riproduzione di contenuti in SD invece che in HD, al momento per 30 giorni e solo in Europa. In buona sostanza, se nei prossimi giorni noterete che Netflix non riproduce film e serie in HD, è tutto normale ed è voluto.

Un portavoce di Netflix ha fatto notare a Variety che in media un'ora di contenuti in HD corrisponde a 3Gb di traffico, mentre la stessa ora in SD viaggia su 1Gb. Ecco la comunicazione di Netflix:

Dopo le discussioni tra il Commissario Thierry Breton e Reed Hastings, soppesate le straordinarie sfide che il Coronavirus ha sollevato, Netflix ha deciso di cominciare a ridurre i bitrate dei nostri stream in Europa per 30 giorni. Stimiamo che questo ridurrà il traffico di Netflix sulle reti europee di circa il 25%, mantenendo una buona qualità del servizio per i nostri clienti.