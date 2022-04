Netflix perde 200.000 abbonati e rilancia con un abbonamento sorretto dalla pubblicità

News Streaming

Dopo la perdita di 200.000 abbonati nel primo trimestre del 2022, Netflix a quanto pare aggiungerà tra i piani tariffari la possibilità di un abbonamento a prezzo ridotto, sostenuto dalla pubblicità.

Netflix con un piano alternativo di abbonamento, a prezzo ribassato ma sostenuto dalla pubblicità? Fino a poche settimane fa si escludeva questa strategia, abbracciata già dalla concorrenza crescente e agguerrita di Disney+, ma ora il colosso dello streaming ha capitolato: lo ha comunicato il CEO Reed Hastings nel consueto incontro per gli azionisti riguardante gli affari del primo trimestre del 2022. Qualche numero spaventa... Leggi anche The Adam Project, le visualizzazioni sono un orgoglio di Netflix

Netflix abbraccia l'opzione ad-supported per abbonamenti più bassi

Il CEO di Netflix, Reed Hastings, ha comunicato agli azionisti dell'azienda che la piattaforma di streaming si aprirà nell'arco di un paio di anni a un tipo di abbonamento a costo ridotto, sostenuto dalla pubblicità, inseguendo quindi una decisione comunicata già tempo addietro dai vertici della concorrente Disney+. Dietro questa decisione che contraddice recenti dichiarazioni ci sono chiaramente numeri: nel primo trimestre del 2022 Netflix avrebbe perso nel mondo 200.000 utenze, che nel mare magnum dei suoi 221.640.000 abbonati sembra ben poca cosa, però può essere un campanello di allarme. Certo, il taglio di alcuni mercati russofoni ha inciso sul bilancio finale, ma si teme comunque che nel secondo trimestre gli abbonati in fuga arrivino addirittura a 2 milioni.

L'abbonamento alternativo con il sostegno della pubblicità è uno dei fattori di un piano di attacco, che comprende anche una soluzione stabile per il problema delle password condivise: una questione prima tollerata dai vertici, fintanto che è stato necessario fomentare la diffusione del fenomeno Netflix, ma ora a quanto pare una spina nel fianco non più ignorabile. Leggi anche Netflix anche a prezzo ridotto con pubblicità, come Disney+? La risposta ufficiale