Netflix anche a prezzo ridotto con pubblicità, come Disney+? La risposta ufficiale

News Streaming

Dopo che Disney+ ha annunciato un piano tariffario a prezzo ridotto con pubblicità entro la fine del 2022, qualcuno ha chiesto ai vertici di Netflix se stiano pensando a una contromossa in analoga direzione...

Qualche giorno fa ha fatto discutere l'annuncio di Disney+ riguardante una versione alternativa del piano tariffario, a prezzo ribassato ma "ad supported", in altre parole con pubblicità. Un passo in avanti nella lotta senza quartiere tra le più grandi piattaforme streaming, un passo al quale ci si aspetta che un altro grande colosso come Netflix possa rispondere con una mossa simile. Lo farà? Il CFO di Netflix Spencer Neumann ha parlato della questione durante la Morgan Stanley’s 2022 Technology, Media & Telecom Conference.

Netflix più economica con pubblicità, sulla scia di Disney+? Non per ora

Il CFO di Netflix, Spencer Neumann, ha risposto a chi gli ha domandato se il colosso dello streaming avesse intenzione di seguire Disney+ sulla proposta di un piano tariffario ribassato, sorretto dalla pubblicità. Non parliamo di un totale AVOD (Advertising-based Video on Demand), ma di una tariffa più bassa di quella standard di Disney+, da affiancarsi almeno negli States entro la fine dell'anno ai normali piani di sottoscrizione. Queste mosse sono monitorate dalla concorrenza, che ha in Netflix il suo principale esponente, anche se negli Usa stanno seguendo la strada degli "ad" HBO Max, Paramount+ e Hulu (che fa sempre parte del gruppo Disney). Netflix però non ha fretta e risponde:

Non è che siamo per principio contro la pubblicità, sia chiaro, ma non è qualcosa che rientri in questo momento nei nostri piani... Abbiamo un bel piano di abbonamenti scalabile. Per carità, mai dire mai, ma non è nei nostri piani. [...] È difficile per noi ignorare che altri lo stanno facendo, ma ora come ora per noi non ha senso. E comunque io [Disney+ con la pubblicità] mi sa che non lo prenderò [ridacchia]. [...] Altri servizi stanno puntando sui prezzi bassi, ma io credo anche che stiano perdendo un sacco di soldi.

La mossa Disney, stando alle parole della loro CFO Christine McCarthy, è stata dettata dall'intenzione di far crescere la piattaforma fino a toccare i 230-260 milioni di abbonati entro la fine del 2024. Attualmente Disney+, stando alle ultime rilevazioni del 2021, viaggia sui 129.800.000. Netflix dal canto suo ne vanta 221.800.000. Leggi anche Netflix ha beneficiato del blocco di Facebook: i numeri rivelati