Netflix, i film a maggio 2022 in streaming: Ti giro intorno e la comicità di Rebel Wilson cheerleader

News Streaming

Su Netflix a maggio 2022 in arrivo tra i film originali l'adattamento del romanzo young adult Ti giro intorno, l'animazione del mitico Sansone, una commedia demenziale con Rebel Wilson e un poliziesco scanzonato con Omar Sy, il seguito di Due agenti molto speciali.

Cosa ci aspetta su Netflix Italia nel mese di maggio 2022? Passando in rassegna i film in streaming dal 1° del mese sul servizio fino alla fine di maggio, evidenziamo alcune novità, concentrandoci in questo caso sull'offerta dei lungometraggi, concentrandoci sugli originali Netflix. Al di là di questi, comunque, dal 9 maggio sarà disponibile la commedia romantica Non succede, ma se succede... con Charlize Theron e Seth Rogen, coppia mal assortita che pur tuttavia potrebbe funzionare!

Netflix, i film originali disponibili a maggio 2022

La serie di film originali del maggio 2022 di Netflix si apre il 6 maggio con tre entrate. Ti giro intorno è tratto dal romanzo omonimo di Sarah Dessen, raccontando la storia d'amore tra l'universitaria digilente Auden ed Eli, che le apre un mondo di spensieratezza che si stava precludendo. Nel cast anche due vecchie glorie come Dermot Mulroney e Andie McDowell.

Sansone è invece un film di animazione sul popolare enorme cagnone, protagonista di tante divertenti vignette. Diretto da Mark A.Z. Dippé con la collaborazione di Matt Philip Whelan, Youngki Lee e un veterano come Phil Nibbelink, vede il mattatore a quattro zampe alle prese con i suoi simili più blasonati, in uno spettacolo/mostra canina...





Due agenti molto speciali 2 è il seguito di una commedia poliziesca del 2012 che segue il filone del buddy movie: i due protagonisti sono Omar Sy e Laurent Lafitte, diretti da Louis Letterier: poliziotto di provincia e poliziotto parigino risolvono casi appianando le loro divergenze, visto che hanno radici molto diverse e bazzicano territori agli antipodi...

Si ride con la scatenata Rebel Wilson, che dal 13 maggio in Cheerleader per sempre è una donna risvegliatasi dopo vent'anni di coma: ora ha 37 anni, ma è rimasta mentalmente ferma all'età del liceo. Come farà a sopravvivere a un mondo diverso?

Segnaliamo anche un documentario, Il fotografo e il postino: l'omicidio di José Luis Cabezas, disponibile dal 19 maggio: è la ricostruzione dello scandalo legato all'omicidio, nell'estate del 1997, del fotoreporter José Luis Cabezas in Argentina, un evento che portò alla luce legami tra la criminalità organizzata e le elite politiche e finanziarie del paese.