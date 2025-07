Netflix, dopo KPop Demon Hunters Ted Sarandos fiero dell'animazione a soggetto originale: "È molto difficile"

News Streaming

Ted Sarandos, co-CEO di Netflix, rivolgendosi agli azionisti ha usato il fenomeno del film KPop Demon Hunters per andare fiero dell'animazione a soggetto originale sulla piattaforma, scommessa sempre complessa, quando ci si allontana dai marchi comprovati.

Nel consueto incontro con gli azionisti, Ted Sarandos, co-CEO di Netflix, si è soffermato con un certo orgoglio sugli ottimi risultati dell'animazione a soggetto originale prodotta dalla piattaforma streaming: una risorsa importante per sostenere le idee nuove, spesso penalizzate dal pubblico pagante in sala, meno disposto a dare una possibilità a materiale non testato (basti paragonare i risultati del remake di Lilo & Stitch con quelli di Elio). Punto di partenza del discorso è stato ovviamente il successo di KPop Demon Hunters, targato Sony Pictures Animation. Leggi anche KPop Demon Hunters, il fenomeno animato Netflix avrà un seguito?

Ted Sarandos schiera Netflix a difesa del cartoon a soggetto originale

Viene spontaneo parlare della Sony Pictures Animation, quando ci si riferisce ai film animati a soggetto originale su Netflix: il loro KPop Demon Hunters da un mese sta mietendo milioni di visualizzazioni (oltre ad avere spinto nelle classifiche musicali diverse canzoni), ma da 24 ore è stato diffuso il trailer dell'irriverente Fixed di Genndy Tartakovsky, in arrivo a metà agosto e vietatissimo ai minori, storia di un cane che vive un'ultima notte di bagordi prima della castrazione. Quest'ultimo è in 2D disegnato a mano, KPop è in CGI molto stilizzata, nel 2019 si tentò la carta del bellissimo Klaus di Sergio Pablos con look disneyano anni Novanta, c'è stato il salvataggio del coraggioso Nimona, la Skydance Animation di John Lasseter ha portato l'anno scorso la sua rivistazione della fiaba con Spellbound, senza dimenticare Leo dell'Animal Logic targato Adam Sander, nonché l'avventura del Mostro dei Mari a cura della Sony Pictures Imageworks. Il panorama animato di Netflix è ricchissimo, anche nel sostegno di franchise storici come Wallace & Gromit (in stop-motion) e Asterix,, senza dimenticare il fiore all'occhiello dell'Oscar al Pinocchio di Guillermo del Toro, prima volta per un lungometraggio animato prodotto da una piattaforma. È proprio tuttavia la produzione a soggetto originale ad attirare l'attenzione del settore: lì si può rischiare... in sala un po' meno, specialmente se il budget è sostenuto. Ted Sarandos lo sa e dichiara:

KPop è un fresco successo fenomenale. Una delle cose che mi entusiasma e mi rende molto fiero del team, è che parliamo di animazione originale: non è un sequel, non è un remake dal vero. Animazione originale... è una cosa molto dura da fare, da anni combatte per sopravvivere. Cose come Il mostro dei mari, Leo e ora Kpop Demon Hunters sono eccitanti. [...] Bisogna centrarli. Contano la storia, l'innovazione e l'animazione stessa. E il fatto che la gente si sia innamorata della musica di questo film, lo manterrà vivo nel tempo. Siamo gasati. Da qui dove andremo? Le canzoni sono diventate hit enormi e vengono da un film che si trova solo su Netflix. Ci rende entusiasti l'idea di penetrare nell'immaginario collettivo con film animati originali.