KPop Demon Hunters, il fenomeno animato Netflix avrà un seguito?

Da quasi un mese nella top ten dei film più visti su Netflix, ancora primo in molti paesi, lo scatenato KPop Demon Hunters della Sony Pictures Animation è diventato un fenomeno virale, anche dal punto di vista musicale. A questo punto un sequel è solo questione di "quando", non di "se".

Da quattro settimane KPop Demon Hunters della Sony Pictures Animation, lungometraggio originale Netflix, popola le Top 10 dei film più visti sulla piattaforma, risultando nella rilevazione ufficiale dell'ultima settimana primo in tutto il mondo (nello specifico, da noi si è aggirato tra il secondo e l'attuale quinto posto). Un vero fenomeno, con un'anima musical che ha portato la colonna sonora in seconda posizione nella Billboard 200, con menzione d'onore per i risultati di un brano specifico, "Golden". Un successo devastante, specialmente quando l'animazione a soggetto originale arranca al cinema, vedasi il caso sfortunato di Elio. Ma un sequel di KPop Demon Hunters arriverà?





KPop Demon Hunters 2 è praticamente sicuro, ma nessuno vuole ancora ammetterlo

Per chi si sentisse spaesato da questo trionfo, KPop Demon Hunters è un film animato che racconta di HUNTR/X, una band composta da tre ragazze (Mira, Rumi e Zoey), star musicali ma allo stesso tempo cacciatrici di demoni in incognito. Quando si troveranno sfidate dalla boy band dei Saja Boys, scopriranno che dietro le sexy fattezze dei rivali ci sono dei demoni che vogliono impadronirsi delle anime dei loro fan: bisognerà intervenire! KPop Demon Hunters si basa su un'idea della regista Maggie Kang, che ha codiretto il film con Chris Appelhans, qualche tempo fa autore, sempre per l'accoppiata Netflix - Sony Pictures Animation, del simpatico Il drago dei desideri. Caratterizzato da un look ipersaturo e visivamente sopra le righe, in una chiave un po' meno estrema ma affine a quella degli Spider-Man con Miles Morales, KPop Demon Hunters sta effettivamente conquistando il pubblico mondiale, con la sua combinazione di umorismo e musica. Una tale popolarità dovrebbe a rigor di logica giustificare un sequel, non ufficialmente in lavorazione (almeno a quanto ne sappiamo), però di certo nella mente di Chris e Maggie, che ha dichiarato a Screenrant e Variety: "Ci sono sempre spunti narrativi secondari, cose a cui avevamo pensato durante la lavorazione. Un sacco di domande hanno avuto risposte incomplete, ci sono un sacco di spazi che possiamo esplorare. [...] Abbiamo posto le fondamenta per raccontare potenziali trascorsi, a diverse domande non abbiamo risposto, alcuni aspetti non li abbiamo approfonditi, siamo stati costretti, perché c'è un limite a quello che puoi mettere in 85 minuti. Questa è stata la storia di Rumi, ma abbiamo le backstory di Zoey e Mira, avevamo pure provato a metterle nel film, ma non ci stavano. Non era il film giusto per quelle storie."