Netflix aumenta gli abbonati nel mondo e le tariffe negli USA

All'annuncio per gli azionisti dell'aumento considerevole di abbonati mondiali, Netflix ha fatto seguire un aumento di tutti i piani tariffari, per ora solo negli USA e in alcuni paesi.

All'assemblea per gli azionisti Netflix ha rivelato i dati relativi alla crescita degli abbonati e negli introiti nell'ultimo trimestre del 2024, e sono numeri notevoli, nonché gli ultimi, perché d'ora in poi il colosso dello streaming si riserva di aggiornarci pubblicamente solo al superamento di determinati traguardi. In ogni caso i grandi risultati hanno legittimato la piattaforma ad aumentare di 1-2 dollari ogni piano di abbonamento, per ora solo negli USA e in alcuni altri paesi: l'Italia è esclusa... ma fino a quando? Leggi anche Il nuovo Narnia in IMAX non è un precedente per Netflix, Ted Sarandos ribadisce che lo streaming rimane prioritario

Netflix tocca i 302 milioni di utenti e un utile netto di 1.860.000.000 di dollari, alza i prezzi