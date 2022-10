Mediaset Infinity, le novità di ottobre 2022 in streaming: Emigratis, Viola come il mare, L'arma dell'inganno

News Streaming

A ottobre 2022 in streaming su Mediaset Infinity tornano Pio & Amedeo con Emigratis, arrivano Can Yaman e Francesca Chillemi in Viola come il mare, le Premiere di Infinity+ offrono L'arma dell'inganno - Operazione Mincemeat con Colin Firth, The Batman e I segreti di Silente, tra gli altri.

Cosa ci riserva Mediaset Infinity nel mese di ottobre 2022? Come sempre distinguiamo, nell'ampia offerta di contenuti in streaming, le trasmissioni visionabili gratis da quelle accessibili solo tramite l'abbonamento mensile a Infinity+ o a uno dei diversi canali tematici che il mondo Mediaset mette a disposizione sulla propria piattaforma digitale, nella sua grande "famiglia allargata". Scopri Mediaset Infinity

Mediaset Infinity, l'offerta gratuita di ottobre

Pio & Amedeo tornano su Canale 5 con la nuova stagione di Emigratis, dal 28 settembre su Canale 5: lo scrocco dei due comici prosegue, dopo aver travolto nelle passate avventure vip di tutto il mondo, con la loro follia.

Dal 30 settembre invece parte su Canale 5 la nuova fiction Lux, Viola come il mare, con Francesca Chillemi e Can Yaman. Nella serie Chillemi interpreta un'ex Miss Italia, Viola Vitale, che torna a Palermo per cercare il padre che non ha mai conosciuto, lavorando come cronista di cronaca nera, al fianco dell'ispettore Francesco Demir, che comincia a provare qualcosa per lei e apprezza il suo fiuto nel capire le persone.

Prosegue la UEFA Champions League, con Inter-Barcellona disponibile gratis su Canale 5 e Mediaset Infinity il 4 ottobre alle 21, ma ogni martedì sarà comunque visionabile una partita del torneo, in tv e in streaming. Su Infinity+, in particolare, sarà inoltre possibile recuperare le altre partite del martedì e sette degli otto match del mercoledì. Sempre il mercoledì, Alberto Brandi e Benedetta Radaelli commenteranno il torneo con Champions League Live.

La premiere di ottobre 2022 su Infinity+, The Batman, Operazione Mincemeat, La vita dopo, I segreti di Silente

Gli abbonati a Infinity+ avranno accesso a quattro Premiere nel corso di ottobre, potendo vedere film molto recenti senza costi aggiuntivi, per una sola settimana: nell'ordine saranno The Batman (dal 7 al 13 ottobre), L'arma dell'inganno - Operazione Mincemeat (dal 14 al 20), La Vita Dopo - The Fallout (dal 21 al 27) e Animali Fantastici: I segreti di Silente (dal 28 ottobre al 3 novembre).

In particolare L'arma dell'inganno - Operazione Mincemeat è il racconto di una storia vera, ambientata nel 1943 durante la II Guerra Mondiale. Due agenti dell’intelligence, Ewen Montagu (Colin Firth) e Charles Cholmondeley (Matthew Macfadyen) organizzano un massiccio piano di disinformazione delle truppe nemiche, l'unica maniera di proteggere l'esercito alleato che deve porre fine al conflitto. E il piano coinvolge... un uomo morto. Guarda L'arma dell'inganno - Operazione Mincemeat su Mediaset Infinity L'arma dell'inganno - Operazione Mincemeat: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Mediaset Infinity, cosa offrono gli altri abbonamenti nell'ottobre 2022