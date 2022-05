Mediaset Infinity, le novità di maggio in streaming: spettacoli, sport e cinema di Infinity+

News Streaming

A maggio 2022 Mediaset Infinity offre in streaming gratis nuovi episodi della serie Miracle Workers e le partite di Champions League e Coppa Italia. Su Infinity+ in arrivo Dune e Matrix Resurrections.

Cosa ci aspetta nel maggio 2022 su Mediaset Infinity? Proviamo a dividere l'offerta tra i programmi disponibili gratis in streaming sulla piattaforma, e quelli invece visionabili previo abbonamento mensile con Infinity+ o sui canali tematici. Esploriamo quindi le novità nella famiglia Mediaset on demand, senza dimenticare lo sport (tra cui le partite di Coppa Italia e Champions League), . Scopri Mediaset Infinity

Mediaset Infinity, l'offerta gratuita di maggio

Per quanto riguarda i programmi tv visionabili gratuitamente su Mediaset Infinity a maggio 2022, segnaliamo il prosieguo di L'isola dei famosi, un doppio appuntamento in diretta su Canale 5 con Ilary Blasi: lunedì e venerdì, in prima serata. Direttamente dall'Honduras, Nicola Savino e Vladimir Luxuria contiuano a commentare in studio le avventure dei naufraghi di questa stagione. In esclusiva su Mediaset Infinity, ogni lunedì e giovedì è previsto alle 20: 30, non manca l'Isola Party, il dietro le quinte nel quale Ignazio Moser e Valentina Barbieri commentano quello che succede nel reality.

Due le serie gratuite sulla piattaforma: Miracle Workers segue il viaggio in carovana verso l'Oregon del giovane predicatore Ezekiel Brown (Daniel Radclffe) e del fuorilegge Benny the (Steve Buscemi). È già partita invece Un'altra verità, dove l'unica sopravvissuta di un serial killer è sconvolta da nuovo crimine: una ragazza uccisa nei Paesi Baschi sembra suggerire solo a lei che Itsas è tornato...

Vi interessa invece lo sport? La Champions League prosegue con le semifinali, mentre per la Coppa Italia l'11 maggio è il giorno della finale tra Inter e Juventus! Ricordiamo poi, nel caso vogliate spendere per l'abbonamento a Juventus TV, che a maggio sarà pubblicato un focus in tre puntate su Mirko Vucinic.

Cinema su Infinity +, MGM e Midnight Factory

Le sezioni a pagamento proseguono nella loro offerta del recente cinema di qualità. In particolare l'iniziativa "Premiere" (che rende un film altrimenti a noleggio visionabile da tutti gli abbonati per un breve periodio) offrirà pezzi forti come il Dune di Denis Villeneuve (dal 6 al 12 maggio), la versione italiana di 7 donne e un mistero (dal 13 al 19) e Matrix Resurrections (dal 20 al 26). Dal 27 torna in Premiere Cry Macho di Clint Eastwood, insieme al documentario Clint Eastwood: A Cinematic Legacy che ripercorre una grande carriera.

Sul canale MGM - Metro-Goldwyn-Mayer arriva la riproposta di un classico degli anni Ottanta, riletto nel 2014 con Robocop, interpretato da Joel Kinnaman, Gary Oldman e Michael Keaton, ambientato in una Detroit del 2028, dove un poliziotto gravemente ferito viene ripensato come cyborg...

Midnight Factory si dedica come al solito all'horror d'autore e propone dal 12 maggio il virtuosistico Scherzi Mortali, un unico piano sequenza dove lo scherzo di alcune ragazze adolescenti ai danni di una vicina solitaria si trasforma presto in un incubo... Guarda Dune su Infinity+ Guarda 7 donne e un mistero su Infinity+ Guarda Matrix Resurrections su Infinity+ Matrix Resurrections: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Mediaset Infinity, il maggio 2022 tra intrattenimento per bambini e reality tv per adulti

Nel maggio 2022 gli spettatori più piccoli avranno la possibilità di seguire racconti, filastrocche e canzoni in Cocomelon, una seria animata finalizzata all'apprendimento per i bambini in età prescolare.

Su Crime+Investigation Play c'è Mostri d’America - Alle radici del male, un'inchiesta dedicata a famosi veri serial killer della storia: Ted Bundy, John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer, The Green River Killer e BTK. Un approfondimento sull'ondata di omicidi che sconvolse l'America dalla metà degli anni 70 fino agli anni 80.

Su History Play lo storico Bill Lepp viaggia per la storia degli Stati Uniti con il programma Man Vs History: qual è il confine tra la verità e la leggenda?

Il canale Blaze Play invece ci fa tuffare tra le reliquie del wrestling con WWE: Caccia ai tesori del wrestling, dove Paul Michael Levesque (ex-Triple H) e sua moglie, in compagnia di un team di appassionati, provano a scovare cimeli di quell'ambiente. Scopri Mediaset Infinity