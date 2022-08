Mediaset Infinity, in streaming le novità di agosto 2022: The Batman su Infinity+ in Premiere, Superman and Lois, The Feast

News Streaming

Ad agosto 2022 in streaming su Infinity+ è prevista la Premiere di The Batman, mentre in chiaro e gratuitamente, ci sarà, tra le altre, la serie Superman and Lois. Da segnalare nell'abbonamento a Midnight Factory l'horror The Feast.

Cosa ci riserva Mediaset Infinity ad agosto 2022? Come facciamo sempre, dividiamo i contenuti disponibili in streaming tra quelli visionabili gratuitamente sulla piattaforma e quelli che richiedono un abbonamento mensile a Infinity+ o agli altri canali tematici ospitati nella grande famiglia Mediaset. Attenzione: fino al 31 agosto sarà possibile attivare un'offerta esclusiva su Mediaset Infinity: i 3 Channels Infinity+, Starzplay e Midnight Factory saranno ottenibili in un unico pacchetto a 9,99€ al mese, anziché 17,97€ (il prezzo sarà valido solo per i primi 12 rinnovi, al termine dei quali l'offerta si riattiverà in automatico a 12,99€ al mese). Sarà sempre possibile disdire.

Mediaset Infinity, l'offerta gratuita di agosto

Oltre al gran finale il 2 agosto di Batitti Live, la kermesse canora condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, l'offerta gratuita di Mediaset Infinity ad agosto 2022 è all'insegna delle serie tv. Jane Seymour è l'interprete di Harry Wild - La signora del delitto (dal 12 luglio), su una professoressa di inglese che, una volta in pensione, aiuta il figlio detective a risolvere dei casi. Dal 16 luglio Superman & Lois ci presenta un Clark Kent e una Loris Lane abbracciano un'altra impresa supereroica: crescere i due figli Jonathan e Jordan!

Le tre serie Chicago P.D., Chicago Fire e Chicago Med sono invece rispettivamente alla stagione nove, dieci e sei, disponibili tra il 18 e il 22 luglio: in particolare c'era stata apprensione per la sorte di Severide, Cruz, Capp e Tony in Chicago Fire al termine della nona stagione: cosa accadrà ora? I medici di Chicago Med sono invece alle prese con una pandemia.

La premiere di agosto 2022 su Infinity+, c'è The Batman, ma attenzione all'horror di Midnight Factory!

Anche ad agosto cotinuano le Premiere su Infinity+, periodi di sette giorni in cui film molto recenti si possono guardare all'interno dell'abbonamento mensile al servizio, senza i costi di noleggio. Segnatevi soprattutto la finestra 26 agosto - 1° settembre, perché vi aspetta The Batman, particolare interpretazione molto dark del personaggio di Bob Kane, con un cupissimo Robert Pattinson, per la regia di Matt Reeves.

Le altre premiere del mese comprendono Una Famiglia Vincente - King Richard (dal 5 all’11 agosto), 7 Donne e un Mistero (dal 12 al 18) e Sulle Nuvole (dal 19 al 25).Guarda The Batman su Infinity+ The Batman: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Quando si parla di orrore e cinema d'autore nel contesto di questo genere, c'è un altro abbonamento importante, quello al canale Midnight Factory di Koch Media, specializzato in spaventi doc: in quest'atmosfera, sarà disponibile dal 25 agosto The Feast. Il "banchetto" in questione è quello che una ricca famiglia gallese vuole godersi nella propria magione, tra le montagne. Ma c'è qualcosa di strano nella donna che si presenta come cameriera...





Mediaset Infinity, cosa offrono gli altri abbonamenti per agosto 2022

Su Starzplay dal 31 luglio c'è la rivisitazione americana della serie inglese Queer as Folk, con Devin Way, Fin Argus, Jesse James Keitel, CG e Johnny Sibilly. Juventus TV il 15 agosto presenta il match Juventus - Sassuolo all'Allianz Stadium, per l'inizio del campionato di serie A.

Su MGM arriva una Rocky Collection comprendente Rocky, Rocky II, Rocky III, Rocky IV, Rocky V e Rocky Balboa, cavalli di battaglia del Sylvester Stallone attore e autore. Su Moonbug Kids i più piccoli si potranno divertire con le avventure animate dell'aggiustatutto meccanico Gecko in Geckos's Gargage.

Crime+ Investigation Play, con Il mostro del quadraro (dal 1° agosto), indaga sulla misteriosa scomparsa di due ragazzini nella Roma del 1991 e del 1994: dietro alle due sparizioni c'erano due rigattieri?

History Play, sempre dal 1° agosto, si occupa invece della ricostruzione del Ponte di Genova, per la serie "I megadisastri dell'ingegneria".

Su Blaze Play invece il presentatore Adam Richman col suo Food Mania compie un viaggio negli snack e nel cibo degli anni Ottanta, dal 1° agosto.

Scopri Mediaset Infinity