Mediaset Infinity, il gennaio 2023 in streaming: torna Fosca Innocenti, in Premiere Don't Worry Darling e L'immensità

A gennaio 2023 Mediaset Infinity offre in Premiere sul canale Infinity+ film recenti come Don't Worry Darling e L'immensità, mentre torna Vanessa Incontrada con la seconda stagione di Fosca Innocenti. Riparte anche C'è posta per te.

Per il gennaio 2023 sulla piattaforma Mediaset Infinity troverete l'usuale proposta di contenuti in streaming, non solo legati agli abbonamenti mensili come Infinity+ o ai canali tematici tipo Lionsgate+, Midnight Factory oppure MGM. Non bisogna infatti dimenticare che Mediaset Infinity propone anche tantissimi contenuti gratuiti legati alle trasmissioni e alle fiction più popolari del mondo Mediaset.

Mediaset Infinity, ecco l'offerta gratuita di gennaio

Fiction e serie saranno come sempre disponibili in chiaro: dal 28 dicembre è già ripartita Sissi, con la seconda stagione che segue in tre serate passioni, contrasti e difficoltà della sovrana dell'Impero Austro-Ungarico. Un'altra donna è mattatrice per la seconda stagione di Fosca Innocenti, interpretata da Vanessa Incontrada: su Canale 5 e Mediaset Infinity tornano i casi del vicequestore, di nuovo al lavoro con la solita squadra, mentre Cosimo cerca di tenerla stretta a sé. Qualcosa però del suo passato verrà a galla...

L'intrattenimento passa dalla ripartenza il 7 gennaio su Canale 5 di C'è posta per te, con Maria De Filippi come sempre mattatrice del sabato sera di Canale 5. Pietro Chiambretti invece torna a presentare La TV dei 100 e uno, su Canale 5 e Mediaset Infinity, uno show dove protagonisti sono ben cento bambini, tra domande e curiosità.

Per chi ama lo sport, ricordiamo gli ottavi di Coppa Italia 2022/2023, con otto match in partenza martedì 10 gennaio, tra Canale 5, Italia 1 e Mediaset infinity. Da non perdere poi Coppa Italia Live, dove Monica Bertini conduce l'approfondimento sulle partite. Mercoledì 18 gennaio si sfidano invece Milan e Inter per la 35ma edizione della Supercoppa italiana, in Arabia Saudita, a Ryad. In diretta esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.

La premiere di gennaio 2023 su Infinity+, Don't Worry Darling e L'immensità

Per gli abbonati a Infinity+ le Premiere settimanali sono "finestre" nelle quali un film molto recente viene reso disponibile compreso nel costo dell'abbonamento, senza costi aggiuntivi di noleggio. A questo giro si parla di Don’t Worry Darling (dal 6 al 12 gennaio e dal 27 gennaio al 2 febbraio), L'Immensità (dal 13 al 19 gennaio) e DC League of Super-Pets (dal 20 al 26 gennaio, già proposto in premiere a dicembre).

Don't worry darling è una storia distopica in cui viene creata, negli anni Cinquanta in America, una comunità sperimentale, isolata e idealmente perfetta, gestita dal guru Frank (Chris Pine). Inizialmente parte di quest'amosfera idilliaca, la moglie ideale Alice (Florence Pugh) realizza che suo marito Jack (Harry Styles) potrebbe avere qualcosa da nascondere. Su cosa lavorano tutti gli uomini nel quartier generale del Victory Project?Guarda Don't Worry Darling su Mediaset Infinity Don't Worry Darling: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

L'immensità di Emanuele Crialese è invece la storia di una coppia in crisi nella Roma degli anni Settanta: Clara e Felice (Penélope Cruz e Vincenzo Amato) non riescono a lasciarsi, e Clara riversa il proprio desiderio di libertà sui figli. Tra di loro c'è Adriana (Luana Giuliani), che rende più instabile la situazione cercando un'identità di genere maschile...Guarda L'immensità su Mediaset Infinity L'immensità: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Mediaset Infinity, le proposte per gli altri abbonamenti nel gennaio 2023

Dal 1° gennaio preparatevi al finale di stagione di Le relazioni pericolose, su Lionsgate+: il prequel del romanzo di Laclos chiude il suo sguardo sull'ascesa della marchesa de Merteuil e del visconte de Valmont, nella costante manipolazione del prossimo che ha caratterizzato queste due celebri figure della letteratura.

Midnight Factory dal 6 gennaio propone il suo usuale horror doc: si tratta di Ring 0: The Birthday, prequel di una delle saghe giapponesi più amate. Qui i poteri extrasensoriali della giovane Sadako Yamamura creano terrore in una compagnia teatrale.

Il 13 gennaio su Juventus TV potrete guardare il match Napoli-Juventus, giocato allo stadio Maradona.

MGM dal 1° gennaio offre un Ryan Gosling vintage, in uno dei suoi primi ruoli di rilievo: in Lars e una ragazza tutta sua è un uomo innamorato di una bambola gonfiabile, in una deriva mentale che mette a dura prova la sua famiglia.

Il bus giallo Buster è protagonista dei cartoni animati Go Buster, su Moonbug Kids, tra canzoni e tante storie da raccontare.

Su Crime+ Investigation Play, il documentario La ragazza dei Parioli racconta la storia drammatica di Marianna, nel 2013 coinvolta in un giro di prostituzione nella "Roma bene", ad appena quattordici anni. Un gioco diventato tragedia, discusso in tutta Italia.

Avete mai visto un talent tra forgiatori di spade? Chi vince potrà forgiare armi storiche rare in Il fuoco di spade, la cui ottava stagione sarà disponibile dal 7 gennaio su History Play.