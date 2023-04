Mediaset Infinity, ad aprile 2023 in streaming: Il patriarca, Champions League e Mummie - A spasso nel tempo

News Streaming

Mediaset Infinity nell'aprile 2023 offre, tra le altre proposte, la fiction Il patriarca con Claudio Amendola, le partite di Champions League e Coppa Italia, nonché diverse premiere su Infinity+, come Magic Mike The Last Dance e Mummie - A spasso nel tempo.

I contenuti in streaming di Mediaset Infinity nell'aprile 2023 sono come di consueto divisi tra materiale in chiaro e prodotti visionabili dagli abbonati ai canali tematici parte della famiglia Mediaset, come Infinity+, Midnight Factory, MGM, Lionsgate+. Tra le principali novità del mese segnaliamo la fiction Il patriarca con Claudio Amendola, la seconda stagione di Luce dei tuoi occhi, i quarti di finale di Champions League e la Coppa Italia. Scopri Mediaset Infinity

Mediaset Infinity, l'offerta gratuita di aprile

Prosegue ad aprile Felicissima Sera - All Inclusive di Pio & Amedeo su Canale 5 e Mediaset Infinity: sulla piattaforma viene pubblicato anche un "tutto il meglio" delle puntate trasmesse, condensato in un'ora.

La fiction Il patriarca vede Claudio Amendola nei panni di un imprenditore costretto ad affrontare il passato, dopo che la sua vita viene scossa da una notizia inattesa. Ancora in campo fiction, ad aprile partirà anche la seconda stagione di Luce dei tuoi occhi con Anna Valle, l'étoile che si è ormai rassegnata a non poter mai più ritrovare sua figlia Alice. Ma è scomparsa sul serio o ci sono ancora speranze?

Dal 5 aprile un gruppo di VIP dovrà affrontare la prova più terribile in Back to School, solo in streaming: l'esame di quinta elementare! A mettersi alla prova, con sprezzo del pericolo, ci saranno Awed, Blind, Gabriele Cirilli, Elisa Esposito, Carmen Di Pietro, Raffaella Fico, Valeria Marini, Aldo Montano, Luca Onestini, Francesco Pannofino, Pierpaolo Pretelli, Soleil Sorge, Jo Squillo, Ricky Tognazzi e Beatrice Valli.

In zona sport, è arrivato il momento dei quarti di finale di UEFA Champions League, su Canale 5 e Mediaset Infinity, con questo calendario: martedì 11 aprile alle ore 21 Benfica - Inter; martedì 18 aprile alle ore 21 Napoli - Milan. Non dimenticate nemmeno Champions League Live, gli highlights delle partite presentati da Alberto Brandi e Benedetta Radaelli. Il calcio è comunque anche rappresentato dalla Coppa Italia 2022/2023, in partenza proprio ad aprile su su Canale 5 e Mediaset Infinity: andata e ritorno, doppia sfida prevista per Juventus, Inter, Fiorentina e Cremonese. Highlights previsti pure per questo evento, con Coppia Italia Live di Monica Bertini.

La premiere di aprile 2023 su Infinity+, Magic Mike The Last Dance e Mummie - A spasso nel tempo

Ogni mese c'è una finestra di una settimana per tutti gli abbonati a Infinity+: le cosiddette Premiere consentono di vedere un film molto recente senza pagare costi aggiuntivi di noleggio. Ad aprile ci aspettano Magic Mike - The Last Dance (dal 7 al 13), Scooby-Doo! contro i Gul (dal 14 al 20), Don't Worry Darling (dal 21 al 27) e Mummie - A spasso nel tempo (dal 28 aprile al 4 maggio).

Magic Mike - The Last Dance (dal 7 al 13 aprile) è il terzo capitolo della "saga", incentrata sul percorso di vita e di carriera del ballerino e spogliarellista Channing Tatum, qui di nuovo diretto da Steven Soderbergh. Finito sul lastrico, "Magic" Mike Lane deve tornare a esibirsi, questa volta a Londra, dove una donna danarosa (Salma Hayek) lo porta, con un'offerta irresistibile. Ma cosa ha in mente la finanziatrice? A Mike spetterà anche il compito di istruire nuovi ballerini, per una posta in gioco inimmaginabile. Guarda Magic Mike - The Last Dance su Infinity+ Magic Mike - The Last Dance: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

In Scooby-Doo! contro i Gul (dal 14 al 20), il cagnone e i suoi amici devono risolvere un mistero a Coolsville, dove dei fantasmi identici a loro stanno seminando il panico: cercheranno di risolvere il mistero per salvare Halloween. Guarda Scooby-Doo! contro i Gul su Infinity+

Dal 21 al 27 aprile è in Premiere il thriller distopico Don't Worry Darling, dove Alice (Florence Pugh) è la felice moglie di Jack (Harry Styles), nella comunità di Victory, un luogo utopico gestito da un carimastico leader (Chris Pine). Il caos non esiste nella vita perfetta e programmata di tutti, ma a cosa lavorano gli uomini, nel segreto più assoluto? Alice è curiosa, e la facciata di perfezione sta per crollare. Dirige Olivia Wilde, anche nel cast. Guarda Don't Worry Darling su Infinity+ Don't Worry Darling: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Mummie - A spasso nel tempo (dal 28 aprile al 4 maggio) è una divertente commedia animata spagnola, dove la mummia di un auriga e quella di una principessa lasciano l'Aldilà egizio per ritrovarsi nella Londra di oggi: la sortita si deve alla ricerca di un anello sottratto da un archeologo ambizioso. Per l'auriga ritrovarlo è davvero questione di vita o di morte! Guarda Mummie - A spasso nel tempo su Infinity+ Mummie - A spasso nel tempo: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Serie e partite nell'aprile 2023 su Infinity+

Alcuni match della citata UEFA Champions League sono anche offerti a pagamento su Mediaset Infinity+, inclusi nella sottoscrizione mensile. Il calendario comprende: martedì 11 aprile alle 21 Manchester City - Bayern Monaco; mercoledì 12 aprile alle 21 Real Madrid - Chelsea; martedì 18 aprile alle 21.00 Chelsea - Real Madrid; mercoledì 19 aprile alle 21 Bayern Monaco - Manchester City.

Per quanto riguarda le serie tv, ricordiamo anche che dal 6 aprile su Infinity+ sarà disponibile la decima stagione di The Goldbergs, in 1° TV esclusiva. La serie si ambienta negli anni Ottanta a Jenkintown in Pennsylvania, concentrandosi sui Goldberg e le vicende di tre fratelli, Adam, Barry ed Erica. Su Infinity+ è oltretutto possibile recuperare l'ottava e la nona stagione dello show.