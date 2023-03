Mediaset Infinity, a marzo 2023 in streaming: Champions League, Law & Order e il crescendo finale del GF Vip

News Streaming

Mediaset Infinity a marzo 2023 offre la nuova stagione di Law & Order, gli ottavi di ritorno e i quarti di Champions League, mentre il Grande Fratello VIP si avvicina al gran finale di inizio aprile.

A marzo 2023 Mediaset Infinity offre come sempre contenuti in streaming articolati tra materiale in chiaro, e altri contenuti legati agli abbonamenti mensili dei vari canali tematici, come MGM, Lionsgate+ o Midnight Factory (l'etichetta dedicata all'horror della Plaion Pictures). Inside delle Iene, Law & Order (23ma stagione), il cartoon Re Titti, le battute finali del GF Vip e la UEFA Champions League sono tra le principali novità. Scopri Mediaset Infinity

Mediaset Infinity, l'offerta gratuita di marzo

A marzo su Mediaset Infinity imperversa Michelle Hunziker con le sue tre serate Michelle Impossible & Friends, lì dove gli amici in questione comprendono Katia Follesa, il Mago Forest e la Gialappa's Band.

Marzo è l'ultimo mese per i concorrenti del Grande Fratello VIP, in previsione della finale del 3 aprile su Canale 5: tra triangoli e fazioni, lo scontro si fa rovente. Gli appuntamenti comprendono, oltre la serata settimanale, la diretta 24 ore su 24 e l'approfondimento di GF Vip Party con Soleil Sorge e Pierpaolo Petrelli, in esclusiva il lunedì e il giovedì alle 20:30.

Manca poco al serale di Amici, e in queste ultime settimane lo show di Maria De Filippi prosegue nella selezione degli allievi che riceveranno la maglia per parteciparvi: finora sono cinque i ragazzi già selezionati. Chi altro farà avverare il proprio sogno?

Attenti a quei due: Pio & Amedeo stanno per tornare con Felicissima Sera - All Inclusive, con l'obiettivo di ribadirsi come dissacranti voci fuori dal coro del politicamente corretto.

Sarà su Mediaset Infinity e Canale 5 lo show La Tv dei 100 e Uno, il ritorno di Piero Chiambretti, che interagirà con cento bambini tra domande e leggerezza.

Inside delle Iene, com'è già successo in passato, approfondirà le storie che hanno fatto più scalpore in questa stagione del programma di infotainment.

In zona sport, siamo giunti agli ottavi di ritorno della Uefa Champions League, in partenza il 7 marzo con Chelsea-Borussia Dortmund su Canale 5. Martedì 14 marzo su Mediaset Infinity sarà la volta dll'Inter a Porto per i quarti di finale. Ricordatevi che l'approfondimento Champions League Live, a cura di Alberto Brandi e Benedetta Radaelli, vi aspetta solo sulla piattaforma.

Per quanto riguarda le serie tv, siamo giunti alla ventitreesima stagione di Law & Order - Unità vittime speciali, e proseguono le indagini del dipartimento di Olivia Benson, al ritmo di due nuovi episodi ogni mercoledì. Sono invece i vigili del fuoco di Seattle i protagonisti di Station 19, lo spin-off di Grey's Anatomy: ogni venerdì viene proposto un nuovo episodio della quarta stagione.

La premiere di marzo 2023 su Infinity+, Re Titti, Tom & Jerry e Black Adam

Gli abbonati a Infinity+ ogni mese hanno a disposizione una finestra per vedere per una settimana un film recente, senza pagare i normali costi aggiuntivi del noleggio: a marzo le "Premiere" comprendono il cartoon Re Titti (dal 3 al 9), Black Adam (dal 10 al 16), Tom e Jerry nel Selvaggio West e Tom e Jerry a Nevelandia (dal 17 al 23), L'immensità (dal 24 al 30) e House Party (dal 31 marzo al 6 aprile).

In Re Titti il piccolo mitico canarino della Warner Bros si ritrova a sorpresa successore al trono di un'isola esotica! Il volatile accetta l'onore, naturalmente recandosi lì col suo entourage composto da Nonna e dall'immancabile Silvestro. Quando qualcuno ordirà un complotto contro l'uccellino, sarà proprio quest'ultimo a doverlo salvare! Guarda Re Titti su Infinity+