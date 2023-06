Mediaset Infinity, a giugno 2023 in streaming: La promessa, Champions League e i film in Premiere su Infinity+

News Streaming

Mediaset Infinity a giugno 2023 offre la soap La promessa, serie come La ragazza e l'ufficiale e New Amsterdam, la finale di Champions League e le usuali Premiere di film recenti su Infinity+, tra cui Tre di troppo con Virginia Raffaele e Fabio De Luigi.

La galassia Mediaset Infinity a giugno 2023 in streaming presenta numerosi nuovi contenuti gratis, in più di un caso in comune con Canale 5 e Italia 1, ma anche nuove proposte nei canali tematici sotto abbonamento, accessibili dalla stessa piattaforma: ci riferiamo a Infinity+, MGM, Lionsgate+, Midnight Factory (dedicato agli horror, gestito dalla Plaion Pictures). Si avvicina inoltre l'importante finale di Champions League, senza dimenticare che proseguono le Premiere settimanali su Infinity+, film recenti visionabili dagli abbonati senza costi aggiuntivi di noleggio. Scopri Mediaset Infinity

Mediaset Infinity, l'offerta gratuita di giugno

Basta solo un account e gratuitamente su Mediaset Infinity si ha accesso a numerose serie e soap opera, come La promessa, dove Jana vuole scoprire cosa ci sia dietro l'omicidio di sua madre e suo fratello: l'unica maniera è farsi assumere come cameriera, al servizio del marchese di Lujan. Cercando la verità, troverà intanto l'amore.

Su Canale 5 e Mediaset Infinity in parallelo continua dal 7 giugno New Amsterdam, con i nuovi episodi della quinta stagione: senza ormai la dottoressa Sharpe, Max Goodwin troverà sulla sua strada nuove sfide e la necessità di un nuovo equilibrio sul lavoro.

Dal 9 giugno invece La ragazza e l'ufficiale racconta l'amore passionale tra Sura, figlia di una famiglia nobile russa, e Seyit, valente ufficiale dello zar: allo scoppio della I Guerra Mondiale, la loro storia d'amore incontra molti ostacoli.

La frenetica città di Chicago fa da teatro a tre squadre di professionisti in tre serie, su Italia 1 e Mediaset Infinity: nella decima stagione di Chicago Fire proseguono le avventure dei pompieri e degli infermieri del Chicago Fire Department. Nella settima stagione di Chicago Med, il dottor Will Halstead al Chicago Medical Center cerca di insabbiare una violazione etica, mentre entrano nell'equipe medica la dottoressa Stevie Hammer e il dottor Dylan Scott. Nella nona serie di Chiago PD invece si occupa delle indagini del sergente Voight e della sua squadra.

Al di là di fiction e serie, l'appuntamento atteso con ansia da molti tifosi di calcio italiani è naturalmente Inter - Manchester City, finale di UEFA Champions League programmata per sabato 10 giugno. Dopo la partita allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul, in diretta su Canale 5 e Mediaset Infinity, il successivo approfondimento Champions League Live di Alberto Brandi analizzerà la partita con highlights e interviste esclusive.

Il 27 giugno invece, su Italia 1 e Mediaset Infinity dalle 18 potremo godrerci la diretta di Love MI, il secondo grande concerto ideato da Fedez a scopo di beneficenza, dopo il successo dell'anno scorso. Una grande serata di musica live, con molti dei più recenti successi, condotta da Maria Sole Pollio e Max Angioni con Gabriele Vagnato.

Le premiere di giugno 2023 su Infinity+

Tutti gli abbonati al canale di cinema Infinity+ durante il mese hanno accesso alle "Premiere": si tratta di finestre di una settimana che consentono di vedere, senza pagare costi aggiuntivi di noleggio, film passati da poco in sala. Nel mese di giugno le Premiere sono Black Adam (dal 2 all’8 giugno), Tre di Troppo (dal 9 al 15), Mummie - A Spasso nel Tempo (dal 16 al 22), Me Contro Te Il Film - Missione Giungla (dal 23 al 29) e Magic Mike - The Last Dance (dal 30 giugno al 6 luglio).

Mummie - A spasso nel tempo è una scatenata commedia animata spagnola, dove la mummia di una principessa e quella di un auriga escono dall'Aldilà egizio ritrovandosi nella Londra di oggi: l'avventura è avviata dalla ricerca di un importante anello, rubato da un archeologo senza scrupoli. Ritrovarlo è una questione di vita o di morte! Guarda Mummie - A spasso nel tempo su Infinity+ Mummie - A spasso nel tempo: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD