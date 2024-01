Mediaset Infinity, a gennaio 2024 in streaming I fantastici 5, Dreams and Realities e il ritorno di C'è posta per te

News Streaming

Nel gennaio 2024 la piattaforma Mediaset Infinity offre tra i suoi contenuti gratuiti la nuova serie turca Dreams and Realities, la serie con Raoul Bova I fantastici 5, il ritorno di C'è posta per te e i consueti appuntamenti calcistici di Coppa Italia e Supercoppa.

Anche nel gennaio 2024 sulla piattaforma Mediaset Infinity sono previsti in streaming i soliti contenuti gratuiti, distribuiti tra programmi disponibili anche su Canale 5 o Italia 1, serie tv e naturalmente film. I canali tematici su abbonamento, accessibili sempre dalla piattaforma, danno manforte all'offerta gratuita: l'ammiraglia è Infinity+ dedicato al cinema (fino al 4K), con apertura a serie e alcuni eventi sportivi, insieme alle Premiere settimanali di film recenti, senza prevedere il pagamento del noleggio. Tra gli altri canali tematici su abbonamento ricordiamo Juventus TV, History Play, MGM+, Moonbug Kids, Crime+ Investigation Play e Midnight Factory.

Mediaset Infinity, l'offerta gratuita per il gennaio 2024

Dal 29 gennaio arriva in esclusiva su Mediaset Infinity, con un episodio pubblicato al giorno, dal lunedì al venerdì, la nuova serie turca Dreams and Realities - La forza dei sogni (Hayaller ve Hayatlar), una commedia romantica dal sapore thriller, che in 26 episodi racconta di cinque giovani donne in carriera e istruite: hanno grandi sogni, ma devono fare i conti con la vita reale e con l'amore.

Prosegue My Home My Destiny con i nuovi episodi della seconda stagione, da lunedì 8 gennaio solo su Mediaset Infinity: la vita di Zeynep sarà sconvolta da un notevole colpo di scena!

Raoul Bova torna su Canale 5 e Mediaset Infinity con la serie I fantastici 5, dov'è Riccardo, che aveva rinunciato alla carriera di allenatore per la famiglia, e che deve oggi allenare un gruppo di campioni paralimpici per gli Europei. Tra problemi familiari con le sue figlie e l'iniziale freddezza degli atleti, saprà farsi valere?

Per quanto riguarda i programmi, C'è posta per te di Maria De Filippi riprende a gennaio la sua corsa il sabato sera su Canale 5, mentre il calcio prevede la 36ma edizione della Supercoppa Italiana, con il nuovo format, chiamato "Final Four": su Canale 5 si sfideranno giovedì 18 e venerdì 19 gennaio Inter, Fiorentina, Napoli e Lazio. Lunedì 22 gennaio, in diretta esclusiva su Mediaset Infinity e Canale 5, si terrà la finale, con commenti postpartita condotti da Monica Bertini. Non dimentichiamo nemmeno la ripartenza degli Ottavi di Coppa Italia 2023/2024, che coinvolgeranno le grandi squadre come Juventus, Milan e Roma da martedì 2 a giovedì 4 gennaio, su Canale 5, Italia 1 e Mediaset Infinity: si giocheranno le rimanenti quattro partite, commentate a seguire in Coppa Italia Live, con highlights e gol, discussi sotto la conduzione di Monica Bertini.

Le premiere di gennaio 2024 su Infinity+

Le "Premiere" disponibili agli abbonati di Infinity+ sono finestre di una settimana, durante la quale è possibile vedere un film molto recente senza costi aggiuntivi di noleggio. Il gennaio 2024 prevede Il mammone (dal 12 al 18), Shark 2: L'abisso (dal 19 al 25) e The Flash (dal 26 gennaio al 1° febbraio).