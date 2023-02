Mediaset Infinity, a febbraio 2023 in streaming: Michelle Impossible fa il bis, Buongiorno mamma e Black Adam

News Streaming

Nel febbraio 2023 su Mediaset Infinity tornano Michelle Hunziker con Michelle Impossible, e la coppia Bova-Giannetta per la seconda stagione di Buongiorno, mamma! Tra le Premiere di Infinity+ appare Black Adam. Prosegue la Champions League a pieno regime, anche in chiaro.

Mediaset Infinity a febbraio 2023 offre come di consueto un'ampia scelta di contenuti in streaming, molti di questi gratuiti, come fiction e trasmissioni legate alla galassia Mediaset in chiaro. Altro materiale è invece legato ad abbonamenti mensili, come nel caso di Infinity+ o dei canali tematici tipo Midnight Factory (dedicato all'horror), MGM o Lionsgate+. Raoul Bova, Michelle Hunziker, la Champions League e un supereroe vi aspettano per passare con voi l'inverno. Scopri Mediaset Infinity

Mediaset Infinity, l'offerta gratuita di febbraio

Parte a febbraio la seconda stagione di Buongiorno, mamma!, la fiction in cui Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta interpretano Guido e Anna Borghi, questa volta alle prese con un grave problema di salute di Anna, una questione che offuscherà la nascita della bambina di Sole.

Dopo il grande successo della prima edizione del one-woman show, torna Michelle Hunziker con il suo Michelle Impossible & Friends, articolato su tre serate-evento su Mediaset Infinity e Canale 5, come sempre arricchito da ospiti che sono anche amici di lunga data della showgirl.

La UEFA Champions League è importante per Mediaset, sia in chiaro sia a pagamento (come spieghiamo dopo). Da martedì 14 febbraio la Champions riparte con gli ottavi, con la sfida delle 21 tra Milan e Tonnenham, seguita il 21 alla stessa ora da Eintracht-Napoli. Ogni partita sarà seguita dall'approfondimento Champions League Live, condotto da Alberto Brandi e Benedetta Radaelli.

La premiere di febbraio 2023 su Infinity+, Black Adam e Don't Worry Darling

Chi è abbonato a Infinity+ ha la possibilità ogni mese di vedere per una settimana un film molto recente, senza costi aggiuntivi di noleggio: le cosiddette "Premiere" del mese di febbraio sono Black Adam (dal 3 al 9), L’Immensità (dal 10 al 16), DC League of Super-Pets (dal 17 al 23) e Don’t Worry Darling (dal 24 febbraio al 2 marzo).

Black Adam è un cinecomic epico interpretato da Dwayne Johnson alias The Rock, qui nei panni di Teth-Adam, ucciso nell'Antico Egitto nonostante i grandissimi poteri e ora risvegliatosi ai giorni nostri, confuso sul suo ruolo nel mondo: i supereroi della Justice Society of America, capitanati da Dr. Fate (Pierce Brosnan) lo considerano un cattivo e partono per fermarlo, ma la realtà è più complicata del previsto. Black Adam è buono o cattivo? Guarda Black Adam su Mediaset Infinity Black Adam: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Don't Worry Darling è una storia distopica che si ambienta negli Stati Uniti degli anni Cinquanta, in una comunità concepita per la perfezione, dove le donne vivono nel lusso e rimangono a casa, in attesa dei mariti, al lavoro su un misterioso... progetto. Alice (Florence Pugh) è però curiosa di sapere cosa faccia l'amato Jack (Harry Styles) e sta per scoprire una realtà sconvolgente. Dirige Olivia Wilde, presente anche nel cast, dove Chris Pine interpreta l'ambiguo guru della comunità.Guarda Don't Worry Darling su Mediaset Infinity Don't Worry Darling: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Riprendendo brevemente il discorso della Champions League, vi ricordiamo che su Infinity+ ci saranno alcune partite non trasmesse in chiaro, sempre connesse agli ottavi di finale: Martedì 14 febbraio alle ore 21.00 Paris Saint Germain - Bayern Monaco, Mercoledì 15 febbraio alle 21.00 Club Brugge - Benfica, Martedì 21 febbraio alle ore 21.00 Liverpool - Real Madrid, Mercoledì 22 febbraio alle ore 21.00 RB Lipsia - Manchester City.

Mediaset Infinity, cosa propongono gli altri abbonamenti nel febbraio 2023

Dal 3 febbraio il canale horror Midnight Factory propone Dark Water, nel quale Yoshimi, una madre in causa di divorzio che cerca di ottenere l'affidamento di Ikuko, si trasferisce in uno stabile che ha molte, troppe e strane infiltrazioni d'acqua. A cosa si devono? Questo film originale giapponese del maestro Hideo Nakata è stato poi rifatto a Hollywood nel 2005.

Un Pierce Brosnan d'annata è coprotagonista con Rene Russo di Gioco a due, dove il ladro di opere d'arte Thomas Crown deve vedersela con un'affascinante investigatrice... su MGM.

Juventus TV il 16 febbraio vi aspetta con la sfida con il Nantes all'Allianz Stadium, valida per l'Europa League.

Cocomelon, le avventure canore finalizzate all'apprendimento dei più piccoli, caratterizzano invece la proposta di Moonbug Kids.

Parte il 10 febbraio la prima stagione di Court Cam: Processi in diretta su Crime+ Investigation Play: una sorta di "Un giorno in pretura" nei tribunali americani, per osservare drammatici casi umani e la dinamica di quel sistema giudiziario.

Ci sono prove dell'esistenza degli alieni, tracce lasciate sulla Terra, sin dall'epoca dei dinosauri? Provano a rispondere ai quesiti le puntate di Enigmi Alieni, giunto alla quattordicesima stagione su History Play, disponibile dal 1° febbraio, muovendosi tra resti misteriosi in una piramide egizia e avvistamenti di massa nel Nord America.Scopri Mediaset Infinity