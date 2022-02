Madres Paralelas di Pedro Almodóvar in Premiere su Infinity+

News Streaming

L'acclamato Madres Paralelas di Pedro Almodóvar è per una settimana in Premiere su Mediaset Infinity, senza costi aggiuntivi di noleggio.

Madres Paralelas, l'ultima opera di Pedro Almodóvar assai apprezzata all'ultimo Festival di Venezia, dove Penélope Cruz ha vinto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione, è in streaming in Premiere per una settimana su Mediaset Infinity, incluso nella sottoscrizione e senza costi aggiuntivi di noleggio. Ma quale storia segue questo film che fa i conti con la Guerra Civile Spagnola? Guarda Madres Paralelas su Infinity+

Madres Paralelas, la trama del film di Pedro Almodóvar

Come il titolo suggerisce, Madres paralelas segue le vicende di due donne, Janis (Penélope Cruz) e Ana (Milena Smit): si conoscono in ospedale, quando entrambe danno alla luce il proprio figlio nello stesso giorno, condividendo la stessa stanza. Nessuna delle due aveva programmato la gravidanza: Janis, alla sua età, è contenta di ciò che le è capitato, più del suo compagno Arturo, che invece dedica la sua vita a ritrovare le spoglie di suo nonno, seppellito in una fosse comune ai tempi della Guerra Civile. Ana, giovanissima e minorenne, è spaventata dalla prospettiva di avere un figlio: Janis cerca di incoraggiarla, poi sembrano destinate a non incontrarsi mai più. I loro destini convergeranno ancora?



Madres Paralelas: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Madres Paralelas, il cinema di Almodóvar per le donne ma non solo

In Madres Paralelas come sempre la figura femminile è al centro della ricerca artistica di Pedro Almodóvar, come ha raccontato in un incontro su Opentapes: "Per la prima volta, non sono stato ispirato dalle donne della mia infanzia, o da mia madre. Mi avevano spinto a creare personaggi femminili, con la loro abilità di combattere e sopravvivere. Non penso che oggi le donne siano più fragili, ma sono trattate ingiustamente nella storia del mondo. [...] C'è una grande lotta in corso per i diritti, anche quelli ottenuti e che devono essere mantenuti, come l'aborto. [...] Cerco di parlare di come sia complesso conciliare un lavoro con la cura di un bambino, specialmente quando si è soli. [...] Allo stesso tempo descrivere una madre che non ha alcun istinto materno è molto interessante, da un punto di vista drammaturgico. L'opposto di una madre modello".

Sulla Guerra Civile, che attraversa queste vicende, Pedro dice sulle fosse comuni: "È l'unica cosa rimasta in sospeso della Guerra Civile: finché non si risolverà, la società spagnola non potrà considerare davvero chiuso quell'orribile capitolo di 85 anni fa. Si dice che 114.000 corpi siano spariti. [...] Ora sono i nipoti, come si vede nel film, che chiedono di riaprire quelle fosse." Leggi anche Madres paralelas, la recensione: Pedro Almodóvar gira un mélo politico (a modo suo)