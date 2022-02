LOL: fa ridere anche la seconda volta?

News Streaming

Una nuova stagione per LOL il programma che ha segnato una tappa storica per la comicità sulle piattaforme. I tormentoni si rinnoveranno quest'anno? Si ride ancora con LOL 2?

Ansia da prestazione in quantità, nei corridoi e fra i concorrenti della seconda stagione di LOL - chi ride è fuori. Il dirompente successo della prima non può che far salire alle stelle le aspettative. Quante risate erano dovute all’effetto novità e quanto sarà replicabile?

Si trovano online su Prime Video le prime quattro puntate di LOL 2 - chi ride è fuori, dal 3 marzo si completerà il programma con le ultime due, quelle decisive. Si tratta di una produzione Endemol Shine Italy per Amazon Studios, che ha fatto la storia della comicità non televisiva nel nostro paese. Il primo caso di tormentoni nati in un prodotto di una piattaforma, capace di entrare realmente nella quotidianità con i vari "So' Lillo", o "hai cagato?". Un format mondiale, nato in Giappone e localizzato alla luce dei tanti diversi modi in cui si ride in ogni cultura. Il tutto con la diffusione “in più di 240 Paesi e territori”, come dicono ad Amazon con un certo sprezzo del pericolo.

Gli autori si sono trovati di fronte a un bivio: selezionare i nuovi concorrenti cercando di riprodurre le dinamiche della prima edizione? Oppure prendere atto di come la comicità sia misteriosa, per chi la fa, per chi si passa la palla e soprattutto per chi segue a casa. In “regia” sempre Fedez, questa volta coadiuvato da una delle pedine cruciali dello scorso anno in trincea, Frank Matano. Le sue camminate nervose per non ridere hanno permesso a noi spettatori di ridere, di trovare una sponda insieme a Fedez e alla Maionchi. Hanno fatto ridere, insomma, tanto quanto i numeri di Elio, di Lillo o degli altri.

In LOL 2 ci sono al solito nomi di rilievo, volti storici, insieme a predestinati al ruolo di spalla, se non di punchball comici. Ci sono battutisti, animali da palcoscenico e altri dalla comicità più di situazione o colta o costruita. Poi c’è il papa, Corrado Guzzanti, convinto dopo alcuni tentativi a vuoto a venire anche lui, lautamente e meritatamente retribuito. Ma di lui parleremo a parte più nel dettaglio, lo merita. Insieme a lui ci sono Virginia Raffaele, abile imitatrice con classe, la svampita Diana Del Bufalo, immaginiamo ormai con greenpass, Maccio Capatonda, l’esilarante battutista Mago Forest, la simpatia autoironica di Maria Di Biase, la coppia Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli. Poi il bersaglio di tutti, Max Angioni, sconosciuto ai più e proveniente da Italia’s Got Talent, e il mistero Tess Masazza.

L’atmosfera sembra funzionare, l’intesa anche, rimane sicuramente la perdita dell’impatto novità dell’esordio. Non pervenuti sono per ora i tormentoni e si sorride, più che ridere. Ma ci riserviamo di piegarci a metà con le ultime due puntate, le avvisaglie si sono già viste in un duetto Raffaele e Guzzanti di livello. Rimane sempre quest’ultimo, a mio parere, il fuoriclasse assoluto, nonostante numeri del suo repertorio non siano proprio freschissimi, ma sempre efficaci.