LOL 3 - Chi ride è fuori: la nostra videointervista a Nino Frassica, Marta Filippi e Frank Matano

Il 9 marzo torna su Prime Video con le prime 4 puntate il grande successo di LOL - Chi ride è fuori. Prima di vederlo, abbiamo incontrato due concorrenti, Nino Frassica e Marta Filippi, insieme al co-conduttore Frank Matano in questa intervista video.

LOL 3 - Chi ride è fuori è ai nastri di partenza. Il 9 marzo su Prime Video con le prime quattro puntate (il 16 le ultime due) ritorna la sfida all'ultima (non) risata, in cui dieci comici si fronteggeranno per la durata di 6 ore provando a rimanere seri, per aggiudicarsi la vittoria finale e il premio da devolvere ad un ente no profit.



LOL 3: Chi ride è fuori - Trailer Ufficiale: LOL 3: Chi ride è fuori - Il Trailer Ufficiale del Comedy Show di Prime Video - HD



LOL 3: la nostra videointervista a tre protagonisti

In occasione della presentazione alla stampa della terza stagione (anche se non abbiamo ancora visto niente), abbiamo intervistato alcuni dei protagonisti. Ecco dunque cosa ci raccontano il decano della comicità nonsense, l'irresistibile Nino Frassica, che dopo tutte le sue ospitate ha deciso di scendere nell'arena di un programma che gli piace molto, la new entry Marta Filippi, giovane attrice e doppiatrice (vi raccomandiamo la sua pagina Instagram) e il co-host, ovvero colui che affiancherà Fedez nella conduzione e a un certo punto si trasformerà proprio in un suo clone: il veterano di LOL Frank Matano che ci svela un po' di dietro le quinte con grande intelligenza e simpatia.