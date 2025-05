Darth Vader appare in Fortnite con la voce ricreata via AI di James Earl Jones: il sindacato denuncia un problema...

News Cinema

L'Epic Games, nel suo battle royal Fortnite, ha di recente inserito la possibilità di discutere con Darth Vader, doppiato dal compianto James Earl Jones, la cui voce è stata ricreata via AI. Non ha però concordato col sindacato SAG-Aftra la mossa e scatta un problema inerente agli altri attori che negli anni hanno dato la voce al personaggio.

Qualche giorno fa il battle royale Fortnite della Epic Games si è aggiornato con un Darth Vader in grado di comunicare con i giocatori via AI: l'Intelligenza Artificiale usa la voce del compianto James Earl Jones, regolarmente concessa dai suoi eredi. La Llama Productions ha gestito la cosa e tutto sarebbe dovuto andare per il meglio, con gli streamer che hanno già cominciato a inondare i social di video esilaranti, pieni di spassose deliranti conversazioni col mito di Star Wars. Il sindacato di attori e attrici SAG-Aftra, sin dagli scioperi del 2023 molto attento sulla materia AI, ha avuto qualcosa da ridire. Ma se il permesso è stato concesso, il problema dov'è? Leggi anche Darth Vader horror? Osgood Perkins, regista di The Monkey e Longlegs, si diverte a sognarlo

Non solo James Earl Jones per Darth Vader, la SAG-Aftra accusa Fortnite

Nel corso dei decenni, non è stato solo James Earl Jones a doppiare in inglese Darth Vader nella saga di Guerre Stellari. Per esempio nei videogiochi da trent'anni il suo doppiatore più gettonato è Scott Lawrence, ma il Signore dei Sith per eccellenza ha avuto anche le voci di Brock Peters, Matt Sloan, Fred Tatasciore e Maurice LaMarche. La SAG-Aftra, dopo gli scioperi a Hollywood del 2023, tra i cui scopi c'era anche la regolamentazione dell'uso dell'AI nelle performance attoriali, si sta dedicando sempre di più anche al mercato dei videogiochi. Ora, sulla carta non ci sarebbe nessun problema sindacale diretto nell'uso della voce di Jones per Darth Vader in Fortnite. Anzi, per conto dell'attore scomparso hanno deciso i suoi eredi nero su bianco, tanto che l'Epic aveva annunciato l'arrivo di Vader nel gioco ricordandolo: "James Earl sentiva che la voce di Darth Vader era inseparabile dalla storia di Star Wars e ha sempre voluto che i fan di tutte le età continuassero ad ascoltarla." La SAG-Aftra ha emesso una denuncia per pratiche lavorative ingiuste contro la Llama Productions per un altro motivo. Che ne sarà degli altri attori che hanno doppiato "Lord Fener"?

L'annuncio della SAG recita: "Celebriamo il diritto dei nostri membri e dei loro eredi di controllare l'uso delle loro repliche digitali e accogliamo l'uso delle nuove tecnologie per consentire a nuove generazioni di condividere queste eredità e questi ruoli rinomati. Allo stesso tempo però dobbiamo proteggere il nostro diritto di contrattare termini e condizioni riguardanti l'uso di una voce che rimpiazza il lavoro dei nsotri membri, inclusi quelli che in passato hanno lavorato per imitare l'iconico ritmo e il tono di Darth Vader nei videogiochi. [...] L'azienda firmataria di Fortnite, Llama Productions, ha scelto di rimpiazzare il lavoro di esseri umani con la tecnologia dell'IA. Sfortunatamente, l'hanno fatto senza annunciare il loro intento di farlo e senza contrattare con noi i termini appropriati."

L'idea era probabilmente quella di mettersi d'accordo su una compensazione economica per le casse del sindacato, per risarcire idealmente chi avrebbe potuto fornire una nuova voce da campionare. Ricordiamo che non è infatti questo un caso di doppiaggio tradizionale, dato che chi gioca può chiedere a Vader qualsiasi cosa e non sarebbe mai possibile registrare risposte recitate normalmente.