Jason Momoa vendicativo in Sweet Girl per Netflix

In attesa di vedere l'attore nel Dune di Denis Villeneuve, guardando ad Aquaman 2, Momoa inganna il tempo.

Jason Momoa sarà protagonista del revenge movie Sweet Girl per Netflix, dove interpreterà un uomo deciso a vendicarsi di chi gli ha ucciso la moglie, il tutto mentre dovrà proteggere sua figlia. La descrizione suggerisce una sorta di Taken con Jason Momoa al posto di Liam Neeson: d'altra parte è credibile che uno come Momoa abbia "capacità molto particolari" sullo stile del Bryan di Liam, quindi il genere "vendetta" dovrebbe essere onorato dalla sua presenza. Scrivono Gregg Hurwitz e Philip Eisner, dirige Brian Andrew Mendoza, già l'anno scorso produttore e direttore della fotografia di Braven - Il coraggioso, interpretato proprio da Momoa, lì nei panni di un uomo che difendeva la sua famiglia da alcuni spacciatori. Varianti sul tema.

Rivedremo prossimamente Jason Momoa nel ruolo di Duncan nel Dune di Denis Villeneuve, in arrivo nelle nostre sale nel 2020, mentre per Aquaman 2 ci sarà ancora un po' da aspettare (si valuta un'uscita nel 2022).