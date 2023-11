Indiana Jones e il Quadrante del Destino su Disney+ dal 15 dicembre, con documentario inedito sul personaggio

News Streaming

Pochi giorni dopo l'esordio di Indiana Jones e il Quadrante del Destino in streaming su Disney+ dal 1° dicembre, il documentario originale "Eroi senza tempo: Indiana Jones e Harrison Ford" farà il suo debutto sulla piattaforna.

Dal 15 dicembre Indiana Jones e il Quadrante del Destino sarà disponibile in streaming su Disney+ per tutti gli abbonati: il film con Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge e Mads Mikkelsen, diretto da James Mangold, sarà accompagnato sulla piattaforma qualche giorno dopo dal documentario originale "Timeless Heroes: Indiana Jones & Harrison Ford", che celebrerà la nascita e lo sviluppo del personaggio in questi quarant'anni. Leggi anche Indiana Jones e la maledizione dell'Ultima Crociata: le radici del Quadrante del Destino e del suo paradosso

Indiana Jones e il Quadrante del Destino arriva anche in streaming su Disney+