I molti santi del New Jersey in Premiere su Infinity+

Il film prequel dei Soprano, interpretato dal figlio di James Gandolfini, Michael, è disponibile per una settimana su Mediaset Infinity, incluso nella sottoscrizione mensile.

È da oggi aperto a tutti gli abbonati a Mediaset Infinity, per una settimana in Premiere, I molti santi del New Jersey, il lungometraggio prequel della serie di culto I Soprano, dove Michael Gandolfini, figlio del compianto James Gandolfini, interpreta gli anni dell'adolescenza di Tony Soprano. Ecco di cosa si tratta nello specifico. Guarda I molti santi del New Jersey su Infinity+

I molti santi del New Jersey, la trama del prequel su Tony Soprano

New Jersey, tra gli anni Sessanta e Settanta. La città di Newark è straziata dalle rivolte razziali esplose nel 1967. Qui la famiglia DiMeo detta legge, e uno dei suoi "soldati" è Dickie Moltisanti (qui interpretatato da Alessandro Nivola). Dickie è una bussola e un mentore per il giovanissimo Tony Soprano (Michael Gandolfini), proprio mentre diverse famiglie sfidano il dominio dei DiMeo. Guardando le difficoltà di Dickie, diviso tra "professione" e famiglia, Tony capirà qualcosa di se stesso e si avvierà a diventare il Tony Soprano che il pubblico conoscerà.



I Soprano alle radici di I molti santi del New Jersey

Il creatore della serie I Soprano, David Chase, ha accarezzato il progetto di questo prequel a lungo, prima che la Warner annunciasse il film nel 2018, per la regia di Alan Taylor (al cinema autore tra gli altri di Thor: The Dark World). La sceneggiatura dei Molti Santi del New Jersey, scritta da Chase con Lawrence Konner, dà a Michael Gandolfini la possibilità di confrontarsi con l'eredità di suo padre James Gandolfini, prematuramente scomparso nel 2013. Ci sono però naturalmente altri echi meno immediati e toccanti in questo lungometraggio, perché il personaggio di Dickie Moltisanti altri non è che il padre di Christopher Moltisanti, nella serie televisiva interpretato da Michael Imperioli. I fan possono quindi davvero immergersi nelle radici dei personaggi che hanno amato e seguito dal 1999 al 2007. Leggi anche I Molti Santi del New Jersey, la recensione: un po' fan service, un po' gangster movie, un po' serie, un po' cinema