Fixed, il nuovo cartoon dell'autore di Hotel Transylvania, vietato ai minori: Genndy Tartakovsky è tornato!

News Streaming

Netflix si è aggiudicata Fixed, il film di animazione in 2D per adulti a firma del genio grottesco di Genndy Tartakovsky. Questa volta racconta di un cane che sta per affrontare una sterilizzazione: insieme ad alcuni amici, si concede un'ultima notte di baldoria.

Forse non conoscete di nome Genndy Tartakovsky, ma se amate l'animazione vi sarete imbattuti nelle sue follie, da Hotel Transylvania a serie come Il laboratorio di Dexter e Samurai Jack (le ultime Primal e Unicorn sono purtroppo ancora inedite in Italia). La sua ultima fatica è un lungometraggio tutto in 2D caricaturale dal titolo Fixed... e non è assolutamente adatto ai più piccoli, anzi è "R - Restricted", vietato ai minori! Il protagonista è un cane che scopre che sta per essere sterilizzato. Netflix lo ha raccolto e lo pubblicherà sulla piattaforma ad agosto, così potremo vedere in streaming quest'ultimo delirio di Genndy, che presenta il suo lavoro come segue.

Fixed, Genndy Tartakovsky: "Eravamo partiti con l'idea di Lilli & il Vagabondo vietato ai minori"

Anche se si è legato alla popolarità più mainstream degli Hotel Transylvania (che nemmeno nacquero come sue idee), Genndy Tartakovsky rimane fedele al suo umorismo grottesco e a un tratto analogo, amante dell'eccesso magari anche disturbante. Segue la scuola dei fratelli Fleischer di Betty Boop e Braccio di Ferro, l'ha sempre dichiarato. Il suo nuovo film Fixed, su Netflix da metà agosto, racconta del cane Bull (voce originale di Adam Devine), che dopo aver montato disperatamente per l'ennesima volta la gamba della nonna, sta per essere sterilizzato: insieme ai suoi amici (doppiati da Idris Elba, Bobby Moynihan e Fred Armisen), si lascia andare a un'ultima notte senza freni, sperando di poter dichiarare il suo amore alla vicina cagnetta Joney (voce di Kathryn Hahn), regina dei concorsi di bellezza per cani. Tartakovsky descrive così il film, realizzato dall'eccellente Sony Pictures Animation:

Sono amico di questi quattro attori dal liceo. Nessuno mi fa ridere come loro, quindi ho pensato: come posso tradurre quest'umorismo nell'animazione? Mi piace l'animazione caricaturale esagerata, sapevo quale registro cercavo e si trattava di regolare correttamente quest'esagerazione. Direi che è partito come versione per adulti di Lilli & il Vagabondo, poi a mano a mano che ci lavoravamo è diventato più "cartoon", più indipendente. Penso che abbia cominciato sul serio a prender forma quando siamo stati tanto fortunati da assumere i migliori animatori 2D del mondo.