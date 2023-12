Film sotto l'Albero su Mediaset Infinity in streaming: Ficarra & Picone, Fabio De Luigi, Aldo Giovanni & Giacomo

News Streaming

Gratis sulla piattaforma Mediaset Infinity ci si può godere film a tema natalizio adatti alle Feste: vi segnaliamo Il Primo Natale, ll peggior Natale della mia vita, La banda dei Babbi Natale, Una famiglia perfetta e l'americano Un amore sotto l'albero.

È giunto il momento di festeggiare il Natale e le Feste con un'opportuna dose di cinema a tema natalizio: sulla piattaforma Mediaset Infinity sono disponibili gratis in streaming i lungometraggi della collection "Film sotto l'albero": selezioniamo cinque proposte per la maggior parte italiane e interpretate da personaggi noti del nostro mondo dello spettacolo, come Ficarra & Picone, Fabio De Luigi e Aldo, Giovanni e Giacomo. Facciamo però anche posto per un infiltrato hollywoodiano...

Il primo Natale

In Il primo Natale di e con Ficarra & Picone, il ladro Salvo, fiero non credente, ha messo gli occhi su una statua di Gesù Bambino, custodita nel presepe del parroco Valentino. Al tentativo di furto i due si ritrovano catapultati nell'anno zero, in Palestina, dove diventano fondamentali per impedire al re Erode (Massimo Popolizio) di eliminare Gesù, che sta per nascere. Ma prima bisogna ritrovare le tracce di Giuseppe e Maria. Come finirà? Cambieranno il Natale così come lo conosciamo o lo salveranno?

Scritto da Ficarra & Picone con Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini, fotografato da Daniele Ciprì, questo film del 2019 è stata una grande produzione, un kolossal comico che si è rivelato anche l'incasso più alto della carriera dei due comici siciliani: 15.350.000 di euro al botteghino. Il film è stato girato tra il Marocco e l'Italia (Sora e Arpino, provincia di Frosinone). Guarda Il Primo Natale su Mediaset Infinity Il Primo Natale: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il peggior Natale della mia vita

Il peggior Natale della mia vita racconta l'incubo di Paolo (Fabio De Luigi), marito di Margherita (Cristiana Capotondi), che incinta ha già raggiunto i genitori Giorgio e Clara (Antonio Catania e Anna Bonaiuto) nel castello di Alberto (Diego Abantuono). La situazione non è delle migliori: Giorgio è teso per una promozione che gli ha promesso Alberto, la cui figlia Benedetta (Laura Chiatti), anche lei incinta, è un ex'amica di Margherita. In questa tensione costante, la naturale tendenza di Paolo ad attirare devastanti disastri renderà il tutto ancora più insostenibile e imbarazzante. Dirige ancora Alessandro Genovesi, che aveva tenuto a battesimo il personaggio in La peggior settimana della mia vita, del quale questo film è un sequel. Guarda Il peggior Natale della mia vita su Mediaset Infinity Il peggior Natale della mia vita: Il trailer del film con Fabio De Luigi e Cristiana Capotondi

La banda dei Babbi Natale

In La banda dei Babbi Natale di Paolo Genovese, la commissaria Irene Bestetti (Angela Finocchiaro) ha un caso spinoso da risolvere: forse ha messo le mani sulla Banda dei Babbi Natale, spietati rapinatori con all'attivo già otto colpi. Ha infatti colto in flagrante in un appartamento il cuoco Aldo, il veterinario Giovanni e il chirurgo Giacomo, conciati proprio come Babbo. Riusciranno a spiegare a Irene cosa diavolo sia mai successo per farli trovare lì, così da scagionarsi dall'accusa? I tre hanno i loro problemi: Aldo ha il demone del gioco, Giacomo è un vedovo inconsolabile, Giovanni cerca di divorziare per sposare la sua amante... Guarda La banda dei Babbi Natale su Mediaset Infinity La banda dei Babbi Natale: Il trailer del film con Aldo, Giovanni e Giacomo

Una famiglia perfetta

Anche Una famiglia perfetta è diretto da Paolo Genovese, ed è un remake del film spagnolo Familia del 1996. Fortunato (Marco Giallini), sua moglie Sole (Carolina Crescentini), i loro tre figli e l'anziana Rosa (Ilaria Occhini) si stanno dirigendo a celebrare il Natale col fratello di Fortunato, Leone (Sergio Castellitto), e con sua moglie Carmen (Claudia Gerini). Peccato solo che non ci sia nulla di vero: sono una compagnia di attori, che Leone ha pagato per ricreare la famiglia che non ha, nella ricorrenza natalizia. Cosa peggiore, in realtà Carmen è moglie di Fortunato, che a sua volta tempo addietro ebbe un cedimento per Sole, e la gelosia si aggiungerà ai problemi generati dalla stramba situazione: Leone è esigente e mette alla prova la pazienza di tutti... Guarda Una famiglia perfetta su Mediaset Infinity Una famiglia perfetta: Il trailer del film con Sergio Castellitto e Marco Giallini

Un amore sotto l'albero

Per rappresentare Hollywood in questa selezione scegliamo Un amore sotto l'albero, esordio alla regia dell'attore Chazz Palminteri. Si tratta di una storia natalizia corale, dove seguiamo le vicende di cinque personaggi. Rose (Susan Sarandon) è un'editrice fresca di divorzio, con madre malata di Alzheimer a carico. Il vecchio cameriere Artie (Alan Arkin) si convince che la sua defunta moglie si sia reincarnata in Mike (Paul Walker), geloso fidanzato di Nina (Penélope Cruz): deve fare qualcosa per impedire che si lascino. Jules (Marcus Thomas) addirittura preferisce infliggersi delle ferite, pur di trascorrere il Natale al pronto soccorso, solo perché a quel luogo è legata la sua infanzia. Partecipazione speciale di Robin Williams nei panni del misterioso Charlie, che dispensa saggezza. Guarda Un amore sotto l'albero su Mediaset Infinity