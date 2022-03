Disney+ si allarga a 42 paesi entro l'inizio dell'estate

News Streaming

Massiccia operazione di allargamento per la piattaforma streaming Disney+: entro il 16 giugno sarà disponibile in altri 42 paesi, tra cui il Sudafrica.

La corsa di Disney+ non si ferma: Netflix è ancora in vantaggio sul numero di abbonati, ma grazie alle esclusive, Marvel e Lucasfilm in primis, la piattaforma streaming sta guadagnando terreno. Arriva oggi la comunicazione della sua ultima espansione nel mondo, comprendente ulteriori 42 paesi e 11 territori. Vediamo quando e come saranno raggiunti, entro l'inizio dell'estate 2022.

[Foto della Terra a cura di Yuri Samoilov, da Wikimedia Commons]

Disney+, allargamento in 42 paesi: anche in Sudafrica da maggio, per giugno in Israele