Disney, l'evento D23 potrebbe essere condiviso su Disney+

News Streaming

Pare che la Disney stia meditando di trasmettere in streaming su Disney+ il consueto evento D23, che si svolge ogni due anni e presenta ai fan i progetti futuri in tutti i rami dell'azienda.

È dal 2009 che, per volere del CEO Bob Iger, la Disney ha indetto l'evento D23: si svolge ad Anaheim in California ogni due anni per tre giorni, è in sostanza il "Comic-Con disneyano", con appuntamenti, annunci e anteprime dall'universo Disney, tra cinema, tv, parchi a tema e iniziative. Da quella data l'azienda si è espansa inglobando Marvel, Lucasfilm e Fox, quindi le potenziali rivelazioni sono via via aumentate, così come il riscontro economico della fiera, tanto che quest'anno si sta pensando di condividerne una buona parte in streaming su Disney+...

Disney+ ospita dirette streaming dal D23? L'azienda ci sta pensando

Asad Ayaz, Chief Brand Officer della Disney, ha suggerito durante il Tech and Data Showcase al CES di Las Vegas che la prossima edizione del D23, prevista come al solito all'Anaheim Convention Center, in programma dal 9 all'11 agosto 2024, possa essere interamente o in parte trasmessa in streaming sulla piattaforma proprietaria dell'azienda, Disney+. La decisione di capitalizzare sull'evento in sé al di là del volano pubblicitario e autopromozionale che già rappresenta, sarebbe arrivata da alcuni numeri: l'edizione 2022 ha attirato 80.000 spettatori paganti, con 280 miliardi di visualizzazioni online per contenuti legati all'evento (si stima valutabili per 3.800.000.000 dollari!). Sembra sia quindi giunto il momento per la Disney di capitalizzare di più sul D23 in casa propria, con l'idea magari di presentare sulla piattaforma se non tutta la tre giorni almeno dei momenti chiave: per esempio la cerimonia dei premi "Disney Legends" alla carriera per storici impiegati del gruppo, o le previste esibizioni musicali di importanti artisti. In loco sarà comunque come sempre venduto merchandising in esclusiva. In più, la major ha appena annunciato un D23 gemello che si terrà a novembre a San Paolo in Brasile: in Giappone si sono già svolti eventi secondari di questo tipo, nel 2013, 2015 e 2018. Leggi anche 100 anni di animazione Disney nel corto Once Upon a Studio, in 2D e CGI